Der VdK-Kreisverband Mannheim hat über 12 000 Mitglieder in 34 Ortsverbänden. Jetzt traf man sich zur Kreisverbandskonferenz in Heddesheim. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Heddesheim/Rhein-Neckar. An- nähernd zwei Millionen Mitglieder bundesweit. Rund 28.000 im Landesverband und allein davon aktuell 12.079 Mitglieder in den 34 Ortsverbänden des Kreisverbandes Mannheim. Nackte Zahlen, die dennoch eines belegen: Der Sozialverband VdK hat sich in mehr als 70 Jahren seiner Geschichte zu einem der größten Sozialverbände in Deutschland entwickelt. "Sie erfüllen beispielhaft, was gesellschaftliche Verantwortung bedeutet. Sie heben mahnend den Finger und stecken ihn in offene Wunden." Hohes Lob hierfür kam am vergangenen Wochenende im Rahmen der 50. Verbandskonferenz des Kreisverbandes Mannheim aus dem Munde von Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler.

"Der VdK heute stellt mehr als nur einen Kriegsgräberverband dar", so Kessler. Gegenüber seinen Anfängen mit der Sorge um und der Pflege für die Kriegsgräber habe der VdK seine Arbeit und Ausrichtung deutlich geändert und mit seiner Hinwendung zu Behinderten, Kranken und Benachteiligten der Gesellschaft eine andere Zielsetzung. "Der VdK ist zu einem modernen Dienstleister geworden, der sich für die Belange und die soziale Absicherung der Menschen einsetzt."

Die ehrenamtliche Tätigkeit und der Einsatz des VdK würden nicht nur für deren Mitglieder immer wertvoller, spann der Vorsitzende des gastgebenden Ortsvereins, Karl-Heinz Schmitt, den Faden weiter. Der VdK stelle eine hoch qualifizierte Fachberatung und Kompetenz in allen sozialen Fragen und darüber hinaus zur Verfügung. Diese Beratung und Hilfe benötigten mittlerweile viele Mitbürger, die sich mit dem heutigen Sozialsystem auseinandersetzen müssten. Innerhalb des Generationenvertrags und dem Grundgesetz verpflichtet, stehe man allen Mitmenschen, Kindern und Enkeln gegenüber in der Pflicht und Verantwortung, sie gegen alle unsozialen Angriffe vonseiten der Politik zu schützen und für die Rechte eines jeden Einzelnen zu kämpfen.

Schmitts Appell und Forderung: "Wir dürfen nicht müde werden, in aller Öffentlichkeit gegen den fortschreitenden Sozialabbau anzugehen und Politik und Wirtschaft auf ihre soziale Verantwortung aufmerksam zu machen." Und: "Pflegebedürftigkeit wird zum Armutsrisiko", legten Kreisvorsitzender Helmut Gaa und der Geschäftsführer des VdK BV-Nordbaden, Bernhard Gschwender, den Finger in offene Wunden. Allein schon durch die hohen Heimkosten würden viele pflegebedürftige Menschen zum Sozialfall. Einen wesentlichen Anteil bei der stationären Pflege nehmen die Investitionskosten ein.

Nachdem Baden-Württemberg im Jahr 2010 aus der öffentlichen Förderung stationärer Pflegeheime ausgestiegen ist, zahlen Heimbewohner seitdem im Schnitt 440,06 Euro an Investitionskosten. Laut Sozialgesetzbuch ist das Land für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgung verantwortlich.

Pflegebedürftige, die ihren verbleibenden Eigenanteil - in Baden-Württemberg liegt dieser im Durchschnitt bei 2098,36 Euro, im Bundesdurchschnitt bei 1830,84 Euro - nicht mehr allein tragen können, müssten Hilfe zur Pflege und damit Sozialhilfe beantragen, sagte Gschwender. Das Ziel der Pflegeversicherung bei seiner Einführung 1995, "niemandem im Alter wegen Pflegebedürftigkeit zum Sozialfall werden zu lassen, wird damit eindeutig verfehlt!" Ergo: "Das Land muss pflegebedürftige Heimbewohner bei den Investitionskosten entlasten."

Daneben stünden viel zu wenige Kurzzeit-Pflegeplätze zur Verfügung, so ein weiteres Manko. Mit Schuld daran trage die sich nicht an den tatsächlichen Gegebenheiten orientierte Politik. Scharfe Kritik übte Gschwender darüber hinaus am sozialen Wohnungsbau der Städte und Gemeinden. Dieser sei in den vergangenen 20 Jahren "praktisch auf Null heruntergefahren" worden.

Dass vom VdK eine gute Arbeit im Interesse seiner Mitglieder geleistet wird, legen die 408 durchgeführten Rechtsberatungsverfahren mit einer Erfolgsquote von 42 Prozent offen. Insgesamt belief sich der dabei erstrittene Betrag an Nachzahlungen auf mehr als 400.000 Euro.

Trotz eines Verlustes von knapp 4500 Euro im Geschäftsjahr 2018: "Der Kreisverband Mannheim steht auf gesunden Füßen", sagte Schatzmeister Siegbert Lehmann, der wie die gesamte Vorstandschaft einhellige Entlastung erfuhr. Bei Nachwahlen wurden Hans Stöcklin zum stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden und Silvia Zahn (Altlußheim) zur Beisitzerin gewählt. Mehrheitlich angenommen wurde ein Antrag des Ortsverbands Ilvesheim, den Beiträgen der einzelnen Ortsverbände in der VdK-Zeitung mehr Platz einzuräumen.

Info: Die nächste Kreisverbandskonferenz findet am 16. Mai 2020 in Hirschberg statt.