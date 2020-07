Heddesheim/Neckargemünd. (pol/mare) Ein oder mehrere Tierhasser gehen in der Region um. Am Montag und Dienstag wurden nämlich gleich drei Pferde gefunden, die Schnittverletzungen aufwiesen, wie die Polizei mitteilt.

In der Nacht auf Dienstag zwischen 19.30 bis 8 Uhr wurden demnach auf einem Hof im Bereich Muckensturm zwei Stuten im Genital- und Rektalbereich verletzt. Den ersten Erkenntnissen nach handelt es sich hierbei um Schnittverletzungen. Die beiden verletzten Pferde wurden von einem Veterinärmediziner behandelt.

Auf einem Hof in Neckargemünder Ortsteil Dilsberg wurde am Montag in der Zeit von 13 bis 19 Uhr ein Pferd im Bereich der linken Schulter ebenfalls durch Schnitte verletzt. Auch hier wurde das Pferd von einem Veterinärmediziner versorgt.

In beiden Fällen haben Spezialisten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt die Ermittlungen aufgenommen. Ob zwischen den beiden genannten Taten ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt. Auch ist derzeit noch nicht bekannt, ob die beiden Fälle in Zusammenhang mit den verletzten Pferden auf Reiterhöfen in Heidelberg-Pfaffengrund und Oftersheim von vor wenigen Wochen stehen.

Deshalb werden Zeugen gesucht. Sie können sich bei der Polizei unter Telefon 06203/93050 (für den Fall in Heddesheim) oder beim Revier in Neckargemünd unter 06223/92540 melden.