Der Dalai Lama 2014 bei seinem Besuch in Rotterdam. Nun kehrte er in die niederländische Stadt zurück - bei seinen "Unterweisungen" war auch Jana Hummel mit dabei. Foto: dpa

Von Alexander Albrecht

Heddesheim/Rotterdam. Nur noch zwei Tage, dann besucht der Dalai Lama Heidelberg. Die Heddesheimer Ärztin Dr. Jana Hummel, die in Mannheim eine Praxis für Geriatrie führt und Buddhistin ist, reist mehrfach pro Jahr zum tibetischen Oberhaupt. Jetzt freut sie sich, dass der Dalai Lama in ihre Heimat kommt.

Frau Hummel, wo erwischen wir Sie gerade?

Wir sind - zwischen zwei Kongressen in Köln und Paris - für ein paar Tage nach Holland ans Meer gefahren. Von hier aus besuchen wir auch die Unterweisungen des Dalai Lama in Rotterdam.

Heddesheimer Ärztin Dr. Jana Hummel (Foto: zg)

Unterweisungen - was passiert da?

Man kann drei Formate unterscheiden: Es gibt die öffentlichen Vorträge, in denen er über allgemeinethische Themen unabhängig von der Religionszugehörigkeit redet, zum Beispiel über Mitgefühl, Toleranz, religiöse Harmonie oder die Notwendigkeit, in die Curricula der Schulen nicht nur die Entwicklung materieller Werte, sondern auch die der Emotionen und der inneren Werte der Kinder zu integrieren. Meist beantwortet er in diesen Vorträgen auch direkt Fragen aus dem Publikum. Dann gibt es noch die buddhistischen Unterweisungen, in denen er Texte des Buddha oder anderer buddhistischer Gelehrter Wort für Wort erklärt, kommentiert und im größeren Kontext aufzeigt. Ein drittes Format, die Diskussion mit Wissenschaftlern, ist für mich besonders spannend. In diese Reihe gehört die Veranstaltung in der Heidelberger Stadthalle.

Was erwarten Sie vom Besuch des Dalai Lama in Heidelberg?

Ich freue mich auf das Zusammentreffen des Heidelberger Alterforschers Prof. Andreas Kruse, dessen Arbeit ich gut kenne, und des Dalai Lama. Beide halten ihre Vorträge auf sehr unterschiedliche Weise. Auf die Interaktion bin ich sehr gespannt. Außerdem berührt die Thematik ganz direkt mein Arbeits- und Forschungsgebiet.

Hintergrund Jana Hummel ist in Mannheim geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte sie Medizin. Während ihres praktischen Jahres verbrachte sie vier Monate in Indien, wo sie 1999 zum ersten Mal auf den Dalai Lama traf. Hummel war Stipendiatin der Dietmar Hopp Stiftung im Projekt "AIDE - frühinterventionelle Psychotherapie bei akut erkrankten geriatrischen Patienten". Seitdem legt sie ihren wissenschaftlichen Schwerpunkt auf die Themen Altersdepression und ambulante Versorgung multimorbider geriatrischer Patienten. 2013 eröffnete sie in Mannheim eine Praxis für Geriatrie und Gerontopsychotherapie. Vor zwei Jahre adoptierte sie ein indisches Mädchen. alb

Wie sind Sie Buddhistin geworden? Gab es dafür eine Art religiöses Erweckungserlebnis?

(Lacht) Sie haben mich noch nicht gefragt, ob ich mich überhaupt als Buddhistin bezeichnen würde. Aber Spaß beiseite: Der Glaube eines Menschen ist für mich etwas sehr Persönliches. Im Falle des Buddhismus ist es ein gradueller Prozess, die schrittweise Entwicklung des eigenen Geistes. Ich bin dabei erst ganz am Anfang.

Wie oft reisen Sie zum Dalai Lama?

Ich reise mit meiner Tochter etwa drei vier Mal im Jahr nach Indien. Sie ist dort geboren und hat die ersten zwei Jahre ihres Lebens in einem Kinderheim verbracht, bis ich sie adoptieren durfte. Ich möchte, dass sie sowohl ihre eigenen, indischen und tibetischen als auch unsere kulturellen und spirituellen Wurzeln kennenlernt. Sie soll später wählen können, was für sie am Besten passt - auch beim Glauben.

Kennt der Dalai Lama Ihre Tochter?

Ja, und er verfolgt ihre Entwicklung. Kurz, nachdem ich meine Tochter aus dem Heim abholen konnte, reiste ich mit ihr nach Dharamsala, dem Wohnort des Dalai Lama, um dort an Unterweisungen teilzunehmen. Seine Heiligkeit hielt bei ihr an und fragte mich, wo ich sie gefunden habe und ob sie Eltern habe. Daraufhin gab er ihr die Hand. Sie war noch ganz klein und wollte ihm erst einmal ihr gebrauchtes Bonbonpapier in die Hand drücken. Er lachte und wollte schon weitergehen, als sie ihm plötzlich die Arme entgegenstreckte. Daraufhin kam er zurück und gab ihr einen großen Segen.

Sie sind Ärztin für Geriatrie und führen eine Praxis in Mannheim. Fließt der Glaube in Ihre Arbeit mit ein?

Dies ist eine mehrschichtige Frage: Ich bin von Haus aus und mit ganzem Herzen Allgemeinmedizinerin, wollte also immer im ambulanten Bereich arbeiten. Aber ich wollte diese Arbeit auch mit meinen anderen Fachgebieten, Geriatrie und Psychotherapie, verbinden und vor allem für meine Patienten Zeit haben. Im Alltag hilft mir meine tägliche Meditation, auch mit schwierigen Situationen umzugehen und den Fokus auf die Patienten nicht zu verlieren. Manchmal lese ich ihnen auch Zitate des Dalai Lama vor.