Heddesheim. (pol/mare) Eine Gemeindeunterkunft in Heddesheim stand am Dienstagabend in Flammen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 21.45 Uhr ging der Notruf ein: Demnach gebe es einen Brand in dem Gebäude in der Beindstraße. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus Tür und Fenster. Der Brand breitete sich schnell im gesamten Gebäude bis unter das Dach.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heddesheim, Ilvesheim und Ladenburg, die mit insgesamt 65 Mann anrückten, konnten den Brand schnell eindämmen und löschen. Benachbarte Gebäude waren nicht betroffen.

Die drei Bewohner des Anwesens - zwei 67-jährige und 63-jährige Frauen und ein 69-jähriger Mann - waren zuvor selbst aus dem Gebäude gegangen und blieben unverletzt. Frau soll dabei laut einer Nachbarin aus dem Fenster im Erdgeschoss gestiegen sein, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.

Aktuell besteht bei dem Gebäude Einsturzgefahr, es ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminaldirektion Heidelberg geführt werden.