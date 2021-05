Von Hannelore Schäfer

Heddesheim/Rhein-Neckar. "Störche fliegen auf Heddesheim, das ist doch eine tolle Sache", freut sich der Vorsitzende des Vereins der Vogelfreunde und -pfleger Heddesheim, Joerg Landenberger. Was einst mit einem Storchenpaar begann, hat sich zwischenzeitlich zu einer richtigen Storchen-Kolonie entwickelt. Rund um den Heddesheimer Vogelpark haben in diesem Jahr bereits 40 Storchenpaare ihr Nest gebaut. Mehrheitlich hat sich das vielköpfige Storchenvölkchen die großen Pappeln als Nistgelegenheit ausgeguckt.

Fünf weitere Hochsitze hat der Verein im Laufe der Jahre als zusätzliche Baumöglichkeit für einen Storchen-Horst installiert. Auch die sind alle besetzt. Klar, dass die Vielzahl an "Klapperstörchen" für munteres Geklappere in der Storchenhochburg nahe dem Heddesheimer Badesee sorgt. Zwar ist der von den Vogelfreunden ehrenamtlich betriebene Park derzeit coronabedingt noch geschlossen, aber Meister Adebar gewährt zwischen den Baumwipfeln und auf den nahen Feldern reichlich Einblicke in das Storchenleben. Störche sind mit ihrem schwarz-weißen Federkleid nicht nur anmutige Großvögel, sie gelten auch als Frühlings- und Glücksboten.

Und natürlich bringt der Klapperstorch die Babys, vorzugsweise sind es allerdings seine eigenen. Bei dem Storchen-Horst inmitten des Vogelparks haben die "Stamm-Bewohner" schon Junge. "Sie sind bereits im Januar zurückgekehrt, vermutlich waren sie nicht allzu weit gereist und sind Spanienheimkehrer", lässt Ulrich Landenberger wissen. Der Kassier des Vereins ist zugleich einer der "Futtermeister", die sich täglich um die gefiederte Belegschaft im Vogelpark kümmern und deshalb regelmäßig vor Ort sind. Der Storchenmann der Frühankömmlinge landete drei Tage früher als seine Gefährtin am Stammplatz. Vereint hatte man sich dann an den Nestbau gemacht. Inzwischen zieht das Paar bereits ein Jungstorchen-Quartett auf.

Der Nachwuchs wird mit der vereinseigenen Storchen-Webkamera ins Bild gesetzt. Vereins-Chef Joerg Landenberger hat diese Technik eingesetzt, um die Aufzucht zu verfolgen. Ein Blick in die Kinderstube von Meister Adebar ist jetzt auch über YouTube möglich.

Neben "alten Bekannten" unter den Saisongästen verweist der Vorsitzende auf etliche Zugereiste, deren Identität anhand des Codes auf dem Fußring noch nicht endgültig geklärt ist. "Viele der Störche sind inzwischen auch nicht mehr beringt", lässt der ehrenamtliche Storchen-Beringer der Vogelwarte Radolfzell, Helmut Stein, wissen. Schließlich müssten die Storchenhorste auch erreichbar sein, damit er die Jung-Vögel markieren könne.

"Zwischen den Ästen hoch oben in den Bäumen herumturnen geht halt nicht", scherzt der Edinger. Immerhin konnte er bei den beringten Störchen Geburtsorte quer durch die Republik ausmachen.

Sogar ein Schweizer Gast ist in Heddesheim gelandet. Während die einen schon das Jungvolk aufziehen, sind die anderen noch am Brüten. "Wie viele der Jungstörche letztlich durchkommen und groß werden, liegt auch am Wetter", weiß Ulrich Landenberger und fügt an: "Bei Dauerregen, wenn die Altvögel ihren Nachwuchs nicht mehr ,hudern’, also mit ihren Flügeln abdecken können, unterkühlt und verendet so manches Jungtier." Auch die Reisen ins Winterquartier und zurück seien nicht ungefährlich.

Warum aber fliegen die Störche nun in so großer Zahl auf das schmucke Heddesheim? "Am Anfang hatten wir ein Storchenpaar in einer Voliere, das aus einer Nachzucht stammte", berichtet Ulrich Landenberger.

Die Klapperstörche hätten ihrem Namen alle Ehre gemacht und durch ihr Geklappere ein zweites freilebendes Paar angelockt. Offenbar habe sich Heddesheim mit der Zeit als gute Adresse in Storchen-Kreisen herumgesprochen, bemerkte Landenberger schmunzelnd. Waren es im vergangenen Jahr noch 23 Storchenpaare, verdoppelte sich in 2021 ihre Anzahl nahezu.

Die stattliche Storchen-Kolonie lockt zwischenzeitlich Storchen-Fans aus der gesamten Region an, schließlich stellen die Großvögel in ihrem naturnahen Umfeld den "Hingucker" dar. Während die Stelzenvögel ihrem Nachwuchs selbst die Schnäbel stopfen müssen, bleibt den Vogelfreunden die Fütterung der Vogelschar in den Volieren und Gehegen sowie die eines behinderten Storchen-Dauergastes.

Mit rund 40 Vogelarten beherbergt der Park ein ausgesprochen "buntes Spektrum" der Vogelwelt. "Mit dem Erlös aus unserem Grillfest am 1. Mai und dem "Tag des Storchs" im Juni konnten wir die Unkosten decken. Jetzt fallen beide Veranstaltungen schon zum zweiten Mal aus", bedauert Ulrich Landenberger.

Der Kassier befürchtet eine zunehmende Ebbe in der Kasse und freut sich über Spenden zugunsten der gefiederten Parkbewohner. "Die Ehrenamtlichen unseres Vereins leisten nicht nur im Vogelpark, sondern auch im angrenzenden Vogelschutzgebiet, dem Feuchtbiotop sowie bei der vereinseigenen Nistkastenpflege in ganz Heddesheim eine hervorragende Arbeit", lobt Vereins-Chef Joerg Landenberger seine Mannschaft.