Schwetzingen. (stek) Meistens gibt es bei Talentshows Verlierer. Ein Grund, weshalb sie manche Zuschauer so unsympathisch finden. Ganz anders war aber die Talentshow im Schwetzinger Hebel-Gymnasium. Sänger, Instrumentalisten und Tänzer traten hier ohne jeglichen Wettbewerbsdruck auf. Einfach nur Spaß an der Kunst, und am Ende war jeder ein Gewinner. Kunst braucht Freiheit, und genau das wurde im Musiksaal des Hebel-Gymnasiums mustergültig vorgelebt.

Erstaunlich war, dass viele der Talente in ihrem jeweiligen Gebiet gar keinen Unterricht nehmen. Die Tanzschritte, das Singen oder das Spielen eines Instruments bringen sie sich mit Youtube-Videos selbst bei. Doch die Ergebnisse waren durchweg beeindruckend.

Disziplin, Eigenmotivation und Spaß - die dritte Talentshow an der Schule, moderiert von Medina Bogumil und Lars Angstmann, stand einer ausgefeilten Kulturveranstaltung in beinahe nichts nach. Den Auftakt machte Paula Irle mit einer gefühlvollen Gesangseinlage. Weitere Begeisterungsstürme auslösende Gesangseinlagen kamen von Maja El Cheikh und Kjara Krunic.

Nicht weniger faszinierend waren die Tanzeinlagen von Pauline Bopp und Leni Linsenmeier. Dass die beiden aus dem Turnsport kommen, war angesichts ihres akrobatischen Showtanzes unübersehbar. Aber auch Lejla Bogumil und ihre Choreografie zu "Easy Love" sowie Sebastian Leiberich mit seinen Freestyle-Impressionen wussten ihr Publikum mitzureißen.

Instrumental ging es dann weiter mit Joshua Zöllner und Can-Luke Jay Downey am Klavier, Johannes Auer und Maximilian Wirth mit Gitarre und Kai Kronberg am Schlagzeug. Die vier Jungs waren mit Leidenschaft am Werk. Viel Jubel erntete auch das Duo Justine Gasteiger (Gesang) und Catharina Zelt (Ukulele) mit ihrem Rosenstolz-Song "Auch im Regen". Ein Höhepunkt war dann der erste Auftritt der Band von Linus Mähringer, Nils Hardt, Paul Ering und Sängerin Lilly Löffler. Eine coole Rockmischung, die ihre Wirkung nicht verfehlte.

Es war insgesamt ein toller Abend. Eine Talentshow, die für alle zur ausgelassenen Party wurde.