Leandro Becker aus Reilingen ist Friseurmeister in vierter Generation. Foto: zg

Mannheim/Reilingen. (RNZ) Die Meisterfeier von knapp 500 Jungmeistern und Jungmeistern aus 16 Handwerksberufen stand am vergangenen Wochenende im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens an. Alois Jöst, der Präsident der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald, betonte dabei, dass der Meisterbrief das Qualitätssiegel für die Leistungen des Handwerks und Garant für die Ausbildung des Nachwuchses ist.

Mit 19 Jahren war der Reilinger Leandro Becker der jüngste Meister, nicht nur in seinem Friseurfach. Er wurde zudem als Jahrgangsbester von 73 Friseurmeisterinnen- und -meistern besonders geehrt. Becker ist Friseurmeister in vier Generation des Friseursalons Hoffmann in Reilingen. Über die herausragende Leistung freuten sich auch die stolzen Eltern Heimo und Nicole Becker, geborene Hoffmann.