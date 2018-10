Rhein-Neckar. (pol/mare) Es ist wieder Gruselzeit: Am kommenden Donnerstag, 31. Oktober, steigt die Nacht zu Halloween. Und auch in der gesamten Region werden Kinder wieder gruselig maskiert durch die Straßen ziehen und die Bewohner mit dem Ausspruch "Süßes oder Saures" vor die Wahl eines Streiches oder einer süßen Spende stellen, Jugendliche bei Partys vor dem Feiertag ordentlich feiern. Dabei sollte aber nicht über die Stränge geschlagen werden, wie die Polizei in einer Erklärung mitteilt. Die Grenze zwischen Spaß und Sachbeschädigung sollte, so die Message, gewahrt bleiben.

Der Halloween-Brauch aus den USA hat sich in Deutschland etabliert. Kürbisse mit ausgeschnitten Fratzen werden mit Kerzen beleuchtet, Jugendliche gehen auf Halloweenpartys und die verkleideten Kinder ziehen durch die Straßen und verlangen Süßigkeiten.

Die Polizei wiederum wappnet sich eigens für diese Nacht und appelliert an die Kinder, Jugendliche und die Eltern, die Halloween-Scherze nicht zu übertreiben. "Denn nicht alles, was Spaß macht, ist auch erlaubt", heißt es in der Mitteilung.

Denn die Streiche könnten im extremsten Fall auch ein juristisches Nachspiel haben. Hauswände mit Eiern zu bewerfen, Pflanzen herauszureißen, Gullydeckel auszuhebeln oder Autos zu beschmieren gehörten laut Polizei zu den meisten Delikten bei Halloweenzügen.

Für viele Hausbesitzer seien in den letzten Jahren erhebliche Kosten für die Reinigung ihrer Fassaden entstanden, vor denen die Umherziehenden keinen Halt gemacht hätten. Kinder unter 14 Jahren können zwar nicht strafrechtlich belangt werden, jedoch können zivilrechtliche Forderungen auch gegenüber Kindern und ihren gesetzlichen Vertretern geltend gemacht werden.

Für Furore sorgte im letzten Jahr der Fall der Halloween-Sause in Walldorf, die in Randale umgeschlagen war und jüngst vor Gericht landete.

Die Polizei appelliert daher an alle Halloween-Fans, friedlich zu feiern! Sie kündigt an, Sachbeschädigungen in allen Fällen konsequent strafrechtlich zu verfolgen. Eltern sollten mit ihren Kindern zudem ganz gezielt über die möglichen Gefahren und Konsequenzen sprechen.