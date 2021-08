Ketsch/Mannheim (run) Wer in diesen Tagen am Rheinufer in der Region spazieren geht, dem wird wahrscheinlich ab und zu ein Satz durch den Kopf gehen: "Ganz schön dreckig hier." Durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen für das Alltagsleben der Menschen ist das Müllaufkommen auch an deutschen Gewässern deutlich gestiegen. Die Ursachen sind: der deutlich gestiegene Online-Handel, Essen und Trinken "to go", sowie stark geforderte kommunale Müllentsorger. Auch die Hochwasser und Fluten tragen dazu bei, dass immer mehr Müll dort landet, wo er nicht hingehört: im Wasser oder im Naturschutzgebiet.

Der Ortsverband Ketsch von Bündnis 90/Die Grünen hat mit den Naturschutzgebiet Ketscher Rheininsel dieses Problem vor der Haustüre und unterstützt deshalb wieder die RhineCleanUp-Initiative 2021, die am Samstag den 11. September eine große Müllsammelaktion am Rhein von der Quelle bis zur Mündung veranstaltet. Auch in Mannheim sind wieder Müllsammler aktiv. So ziehen zum Beispiel die Surfrider Baden-Pfalz am Sandhofer Altrhein los.

Nikolaus Eberhardt holte bei einem Tauchgang ein Straßenschild aus dem Altrhein. Foto: Runde

Das Gesamtergebnis der Sammelaktion 2020 kann sich sehen lassen: 35.000 Helferinnen und Helfer sammelten 320 Tonnen Müll! Uwe Franken von den Surfridern hofft in diesem Jahr auf eine noch größere Resonanz: "Wir merken schon, dass die Umweltthematik die Menschen beschäftigt und die Hilfsbereitschaft da ist."

Die Verschmutzung des Rheinufers ist ein echtes Problem, vor allem Plastikmüll braucht lange Zeit, um biologisch abgebaut zu werden. "Plastiktüten und PET-Flaschen treiben Jahrzehnte in Flüssen und Meeren und gefährden das Leben von Tieren und Pflanzen," sagt Nikolaus Eberhardt, Sprecher der Grünen Ketsch und ergänzt: "Wir wollen mit unserer Teilnahme ein Zeichen setzen und zudem das Bewusstsein in der Gesellschaft für Müllverhinderung und Müllbeseitigung weiter schärfen."

Um möglichst viel Unrat von den Uferbereichen zu entfernen, werden aktive Helfer gesucht. Wer mitmachen will, kann sich hier bei einer der Aktionen in der Region anmelden: RhineCleanUp