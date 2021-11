Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. In den vier GRN-Kliniken in Weinheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach waren Stand Montag insgesamt 48 Corona-Patienten in Behandlung. Die Lage in den einzelnen Kliniken stellt sich wie folgt dar: In Weinheim liegen 15 Patienten auf der Isolierstation, zwei auf der Intensivstation, die beide beatmet werden. In Sinsheim sind es zwölf Patienten auf der Isolierstation und zwei auf der Intensivstation, die nicht beatmet werden müssen. Die Klinik in Eberbach meldet fünf Patienten auf der Isolierstation und zwei auf der Intensivstation – beide werden beatmet. In Schwetzingen schließlich wurden am Montag acht Patienten auf der Isolierstation und zwei Patienten auf der Intensivstation registriert, die ebenfalls beatmet werden müssen.

Die RNZ hat GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger und Christoph Eisenbach, Chefarzt der Gastroenterologie und Diabetologie der GRN-Klinik Weinheim, nach der Lage in den Kliniken gefragt.

Wie viele der Corona-Patienten, die derzeit behandelt werden, sind nicht geimpft?

Rüdiger Burger: Es kommt vereinzelt vor, dass geimpfte Patienten mit Corona auf unsere Isolier- und Intensivstationen liegen. Allerdings ist der Anteil geringer als jener der Nicht-Geimpften. Außerdem gehen wir davon aus, dass Geimpfte im Allgemeinen schwächere Krankheitsverläufe aufweisen.

Es wird berichtet, dass Kliniken wegen der Behandlung von Covid-19-Patienten überlastet sind, Patienten mit anderen schweren Erkrankungen verlegt oder nicht sofort behandelt werden können. Wie stellt sich die Lage in den GRN-Kliniken dar?

Christoph Eisenbach: Die GRN-Kliniken sind derzeit stark belastet. Das liegt vor allem daran, dass wir neben der Behandlung der Corona-Patienten auch die normale Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten, insbesondere die Versorgung von Notfällen. Aktuell können wir alle Patienten adäquat versorgen. Wir sind also noch nicht an der Grenze der Belastungskapazitäten angekommen. Je nachdem, wie sich die kommenden Wochen entwickeln, könnten wir aber durchaus an unsere Grenzen kommen.

Konkret: Wie viele Operationen wurden bereits verschoben?

Rüdiger Burger: Derzeit konzentrieren wir uns auf dringliche Operationen. Bisher mussten nur wenige Eingriffe verschoben werden. Dies ist jedoch von Klinik zu Klinik unterschiedlich, je nach Belastung und Auslastung.

Gibt es Altersgruppen, die momentan stärker von Covid-19-Erkrankungen mit einem schweren Verlauf betroffen sind?

Christoph Eisenbach: Schwere Verläufe gibt es durch alle Altersgruppen hinweg. Wir nehmen allerdings eine leicht zunehmende Tendenz von schweren Verläufen bei Menschen zwischen 40 und 60 Jahren wahr.

Wie könnte sich Ihrer Meinung nach die Lage in den kommenden Wochen entwickeln?

Christoph Eisenbach: Wie sich die Lage entwickeln wird, ist natürlich schwer vorherzusagen. Die aktuell stetig steigenden Infektionszahlen werden sich erst mit einer Verzögerung von zehn bis 14 Tagen in den Krankenhäusern niederschlagen. Deshalb beobachten wir die aktuellen Entwicklungen mit großer Sorge.

Sind aufgrund der aktuellen Situation sowie einer möglichen weiteren Verschärfung besondere Maßnahmen angedacht – beispielsweise eine Erhöhung der Kapazität der Covid-19-Betten oder zusätzliches Personal?

Christoph Eisenbach: Auf den Normalstationen könnten wir die Kapazitäten hochfahren. Allerdings müssten dann gegebenenfalls weitere planbare Operationen verschoben werden. In der GRN-Klinik in Weinheim haben wir vergangene Woche einige OPs verschoben, inzwischen herrscht bei uns nahezu wieder Regelbetrieb. An der GRN-Klinik Sinsheim wurde im Reha-Bereich die Zahl der Betten reduziert, um mehr Personal für die Isostation zur Verfügung zu haben. Was die Intensivstationen angeht, arbeiten wir im GRN-Verbund und mit den Krankenhäusern in Heidelberg eng zusammen, sodass hier eine Umverteilung der Intensivpatienten schnell möglich wäre.

Und wie sehen die aktuellen Besuchsregeln aus?

Rüdiger Burger: Die Infektionszahlen steigen auch im Rhein-Neckar-Kreis. Das macht aktuell leider wieder strengere Schutzmaßnahmen für unsere Patienten und Mitarbeiter notwendig. Seit Montag dürfen Patienten in den GRN-Klinken und Reha-Einrichtungen daher keine Besucher mehr empfangen.

Gibt es Ausnahmen?

Rüdiger Burger: Ausnahmen vom Besuchsverbot bestehen für Besucher von Kindern, von Patienten, die im Sterben liegen, Palliativpatienten sowie für Väter, die bei der Geburt ihres Kindes dabei sein möchten. Für die genannten Ausnahmen gilt die 2 G-Plus-Regel. Das heißt, wer die Klinik als Besucher betritt, muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, mitbringen. Außerdem ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.