Schwetzingen. (sha) Die diesjährige Grippewelle hat jetzt auch Schwetzingen erreicht: Seit vergangener Woche steigt die Zahl von in der GRN-Klinik Schwetzingen stationär oder ambulant behandelten Patienten mit Influenza oder Verdacht auf diese ernst zu nehmende Erkrankung. Auch das Pflege- und ärztliche Personal ist vermehrt von Grippe oder grippalen Infekten betroffen, so dass es zu verlängerten Wartezeiten in der Notfallambulanz und Engpässen auf einigen Stationen kommen kann, teilt die Klinik aktuell mit.

Professor Bernd Waldecker, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin I, bittet daher im Namen aller Kollegen um Verständnis und versichert: "Unsere Patienten können sich darauf verlassen, dass wir uns mit allen Kräften für ihre rasche und komplikationslose Genesung einsetzen." "Einer der Gründe für das vermehrte Auftreten der Influenza in diesem Jahr ist, dass der in dieser Wintersaison eingesetzte Impfstoff nicht gegen alle derzeit aktiven Grippeviren wirkt", erläutert Waldecker. Besonders tückisch sei, dass in vielen Fällen als Folgeerkrankung eine Lungenentzündung auftrete, die unbedingt ärztlich behandelt werden müsse.

Typischerweise beginnt eine "echte" Grippe recht plötzlich und geht mit hohem Fieber und großer Erschöpfung einher. Offenbar sind die Symptome der aktuell kursierenden Influenza jedoch nicht so klar von einem harmlosen grippalen Infekt mit moderatem Fieber, Erkältungssymptomen und Gefühlen von Mattigkeit zu unterscheiden. Daher rät der Internist Waldecker, im Zweifelsfall lieber frühzeitig einen Arzt aufzusuchen und die Symptome überprüfen zu lassen. Bei plötzlich auftretendem hohem Fieber und bei immer stärker werdendem Husten oder sogar Luftnot sei der Arztbesuch dringend angeraten.

Wenn die Symptome auf eine schwere Grippeinfektion oder gar eine Lungenentzündung hinweisen, kann insbesondere bei immungeschwächten Menschen eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus nötig sein. "Diese Patienten werden bei uns - auch wenn es sich um unbestätigte Verdachtsfälle handelt - sofort isoliert", erklärt Annett Walter, Hygienefachkraft der GRN-Klinik Schwetzingen. Das bedeutet, die Betroffenen werden in Einzelzimmern untergebracht oder sie teilen, sobald man Genaueres über den spezifischen Erreger weiß, das Zimmer mit anderen Patienten, die am gleichen Grippevirus erkrankt sind.

Dadurch - und durch vorübergehende Engpässe beim Personal - verringere sich natürlich die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Zimmer. "Dies kann beispielsweise dazu führen, dass nicht akut lebensnotwendige Eingriffe wie beispielsweise eine Gallen-Operation oder eine geplante Herzkatheter-Untersuchung verschoben werden müssen", erklärt Professor Waldecker.