Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Der Sommer ist gefühlt zwar noch nicht lange vorbei, doch jetzt kommt unweigerlich die kalte Jahreszeit - und damit beginnt auch die Grippesaison. Neben all den anderen Verpflichtungen, die sich in die letzten Wochen des Jahres drängen, sollte aber auch noch ein Arzttermin Platz finden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Denn zwischen September und November werde die Grippeimpfung empfohlen. "Je früher man die Impfung durchführen lässt, desto besser. Der Schutz der Impfung ist nicht gleich vorhanden, sondern entwickelt sich erst über die folgenden zwei Wochen", erklärt Anne Kühn, Ärztin im Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist. "Aber das heißt nicht, dass es jetzt schon zu spät ist", betont Kühn.

In der vergangenen Saison (2017/18) lag der Gipfel der Neuerkrankungen in den ersten Wochen des Jahres 2018 und erreichte danach beinahe 3000 gemeldete Fälle. "Eine Grippeschutzimpfung ist also immer noch sinnvoll", weiß Andreas Welker vom Gesundheitsamt.

Eine kleine Änderung zum Vorjahr habe sich ebenfalls ergeben, informiert das Gesundheitsamt. "Dieses Jahr wird flächendeckend der sogenannte Vierfach-Impfstoff eingesetzt", erläutert Welker.

Das bedeutet, dass gegen vier unterschiedliche Subtypen des Influenza-Virus gleichzeitig geimpft wird." Mit stärkeren Nebenwirkungen brauche dennoch nicht gerechnet werden, in der Regel sei der Impfstoff gut verträglich. Müdigkeit oder ein leichtes Krankheitsgefühl in den Tagen danach könnten zwar vorkommen, aber oft merke man außer dem kleinen Piecks nichts weiter.

Besonders wichtig sei die Impfung für Personen über 60, Schwangere oder Menschen mit chronischen Erkrankungen. Von den Krankenkassen werde die Impfung in Baden-Württemberg aber für alle bezahlt. "Und wir halten die Impfung auch außerhalb der genannten Risikogruppen für sinnvoll. Denn wo immer Kontakt zu anderen Menschen besteht, ist es ein leichtes, sich mit Grippe zu infizieren. "Warum also nicht vorbeugen?", fügen die beiden Ärzte des Gesundheitsamts hinzu.

Info: Fragen zur Grippeimpfung beantworten gerne die Hausärzte oder das Gesundheitsamt. Ansprechpartner sind Anne Kühn, Telefon 06221/ 5221827, und Andreas Welker, Telefon 06221/5221837.