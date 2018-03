Nur noch ein Stahlskelett erinnert an die erfolgreiche Zeit der Bahn. Foto: Venus

Von Rolf Sperber

Bad Dürkheim. Ein "Schandfleck" ist bald Geschichte: Auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim ist jetzt mit dem Abriss der Talstation der einstigen Gondelbahn begonnen worden. "Wir gehen davon aus, dass die unansehnliche Ruine schon Ende April verschwunden sein wird", sagte der Dürkheimer Beigeordnete Gerd Ester (CDU). Bauarbeiter hatten zuvor mit einem Großkran das Dach der Talstation zerlegt. Besitzer Peter Schwab war zuletzt davon ausgegangen, dass der Abriss erst Ende Mai abgeschlossen sein wird.

Die blaugrün gestrichene Talstation, von der 37 Jahre nach der Stilllegung nur noch das stählerne Gerippe steht, ist das letzte Überbleibsel der Gondelbahn, die zwischen 1973 und 1981 mehrere hunderttausend Besucher vom Wurstmarktplatz zum rund 300 Meter hohen Naturdenkmal "Teufelstein" und wieder zurück transportierte.

Die Bahn war stillgelegt worden, nachdem Dürkheimer, über deren Grundstücken die Gondeln schwebten, wegen einer Art "Enteignung" zehn Jahre lang bis zum Bundesverfassungsgericht und am Ende erfolgreich geklagt hatten. Initiator Peter Schwab und sein gleichnamiger Sohn hatten in der Folge immer wieder versucht, die Bahn zu reaktivieren und dafür zunächst von den Behörden grünes Licht erhalten: 2006 erhielt Schwab junior vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Baugenehmigung für die Wiedererrichtung des Transportmittels. Die Bergstation war mittlerweile durch Brandstiftung erheblich beschädigt worden. Doch dann gab Schwab auf: Neue amtliche Auflagen hätten ein langes Genehmigungsverfahren erfordert. Das Geld für die Investition in Höhe von knapp zehn Millionen Euro war nicht aufzutreiben.

Zuletzt hatten zwei Mannheimer Investoren neue Hoffnungen geweckt, doch auch sie scheiterten an den Auflagen. Der Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger und seine Mitstreiter wollten das Thema Gondelbahn vom Tisch haben: entweder Neubau oder Abriss der maroden Talstation, lautete ihre Devise. Mit der Demontage des Stahlskeletts schlägt der einst so erfolgreichen Gondelbahn nun das letzte Stündlein, in wenigen Wochen wird sie endgültig Geschichte sein.

Das Gelände, auf der die Talstation steht, gehört vorerst noch Peter Schwab. Die Stadt Bad Dürkheim hat jedoch - so der Beigeordnete Gerd Ester - das Recht, den befestigten Platz für den Dürkheimer Wurstmarkt zu nutzen. Ob dies allerdings schon in diesem Jahr geschehen wird, steht noch nicht fest. Gefeiert wird im September.