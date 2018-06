Von Carsten Blaue

Rhein-Neckar/Stuttgart. "Max Maulwurf" ist wieder da. Leider. Denn für Bahnkunden bedeutet es selten etwas Gutes, wenn das Comic-Tierchen irgendwo auftaucht. "Max Maulwurf" ist der "Baustellenbotschafter" der Deutschen Bahn. Auch auf dem neuen Flyer ist er zu sehen - im Outfit eines Kochs. In einem Topf will er mit einem Spaten Verkehrsschilder, einen Kran, eine Leiter und Signalanlagen mit Zement verrühren, Gleise und Baugeräte liegen verstreut daneben. "Max Maulwurf" sieht gestresst aus. Chaos und Stress haben auch die Fahrgäste in der Region in der zweiten Jahreshälfte zu befürchten.

In zwei Bauabschnitten erneuert die Bahn Schwellen, Schienen und Schotter: vom 28. Juli bis 9. September auf der Strecke zwischen Heidelberg und Mannheim sowie vom 10. September bis 8. Dezember zwischen Heidelberg und dem Bahnhof Wiesloch/Walldorf. Damit der Nahverkehr nicht komplett zum Erliegen kommt, werden Heidelberg und Wiesloch/Walldorf vom Fernverkehr so gut wie abgehängt.

Erste Bauphase: Im Nahverkehr rollen die Züge vom 28. Juli bis zum 2. September, also in den Sommerferien, nur auf einem Gleis zwischen Mannheim und Friedrichsfeld, der Fernverkehr ist bis 9. September betroffen. Die Regionalbahnen (RB) 2 und 3 sowie die S-Bahnlinien 1 und 2 fallen zwischen Heidelberg und Mannheim komplett aus. Die RB 67 fährt zwischen Mannheim und Neu-Edingen-Friedrichsfeld nicht. Als Ersatz dient hier der Regionalexpress 60.

Die S-Bahnen der Linien 3 und 4 werden im Halbstundentakt über die Gleise des Mannheimer Rangierbahnhofs geführt und werden zwischen Mannheim und Heidelberg ohne Halt durchfahren. Wer unterwegs aussteigen muss, ist auf den Schienenersatzverkehr angewiesen, den die Bahn zwischen Mannheim und Heidelberg in beiden Richtungen anbietet. Ob man hier Fahrräder mitnehmen darf, konnte eine Bahn-Sprecherin am Donnerstag auf RNZ-Anfrage nicht sagen. Auch weitere Detailfragen zu den Baumaßnahmen sowie zu deren Folgen für die Kunden konnte sie noch nicht beantworten.

Sicher ist aber, dass die Fernzüge, die gewöhnlich die Strecke zwischen Mannheim und Heidelberg nutzen, in der ersten Bauphase auf der Schnellfahrstrecke Mannheim - Stuttgart an Heidelberg vorbeifahren. Das heißt: keine Direktverbindungen von Heidelberg oder Wiesloch/Walldorf nach Mainz oder Köln und deutlich weniger Anschlüsse nach Stuttgart. Unverändert fahren lediglich die Intercitys (IC) und Eurocitys (EC), die von Frankfurt über Heidelberg nach Stuttgart, beziehungsweise nach Karlsruhe fahren.

Zweite Bauphase: Diese betrifft den Nahverkehr vom 10. September bis 3. Dezember, den Fernverkehr bis 8. Dezember. Welcher Streckenteil zwischen Heidelberg und Wiesloch/Walldorf genau gesperrt wird, konnte die Bahn-Sprecherin am Telefon nicht erklären: "Das ist nicht so einfach. Es sind verschiedene Abschnitte." Wer in dieser Zeit weiter weg möchte, hat es auch nicht leicht.

Denn auch dann wird es nur einzelne IC-Direktverbindungen von und nach Heidelberg geben. Die Fernzüge aus Richtung Mainz werden weiterhin über die Schnellfahrstrecke umgeleitet, und die IC- und EC-Züge, die aus Frankfurt über Darmstadt in Richtung Heidelberg fahren, werden ab 10. September von Neu-Edingen/Friedrichsfeld über Hockenheim nach Karlsruhe oder Stuttgart gelenkt. Bleibt also nur, von Heidelberg aus mit dem Nahverkehr nach Neu-Edingen/Friedrichsfeld zu fahren und hier auf den Fernverkehr umzusteigen. Das kostet Bahnreisende rund 25 Minuten mehr.

Im Nahverkehr wird die Strecke zwischen Heidelberg und Wiesloch/Walldorf nachts und an Wochenenden total gesperrt. Auch hier soll es ein Schienenersatzverkehr im Halbstundentakt richten, und zwar schon ab 28. August, weil dann die Vorbereitung der Gleissanierung beginnt. Montags bis freitags soll die Strecke in der zweiten Bauphase von 6 bis 22 Uhr zumindest eingleisig befahrbar sein. Die Bahn spricht daher von "Teilausfällen" auf den S-Bahnlinien 3 und 4 zwischen Heidelberg und Bruchsal. Für den heutigen Freitag hat die Bahn-Sprecherin weitere Informationen versprochen.