Von Harald Berlinghof

Hockenheim. In der Rennstadt besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartengruppen, teilweise auch an Kinderkrippengruppen. Deshalb sollte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats der Neubau eines Kindergartens beschlossen werden. Doch zunächst sollte ein angedachter Neubau im Sanierungsgebiet Obere Hauptstraße 89-95 nach dem Willen der Verwaltung abgelehnt werden.

Er bringe nur zusätzlichen Verkehr in das Gebiet und verringere die Größe der Flächen, die für Wohnbebauung genutzt werden könnten. Doch aus den Reihen der CDU kam heftiger Widerspruch, dem sich schließlich auch die Grünen anschlossen. So kam es, dass an dem Standort mehrheitlich doch ein Kindergartenneubau beschlossen wurde.

In einem sich anschließenden Tagesordnungspunkt sollte nach dem Willen der Stadtverwaltung, gewissermaßen als Ausgleich für den vorigen Neubau, der nach dem Willen der Verwaltung ja ursprünglich abgelehnt werden sollte, ein Kindergarten in der Albert-Einstein-Straße gebaut werden. Aber obwohl der Rat den Kindergarten in der Oberen Hauptstraße ja beschlossen hatte, ließ sich das Gremium nun nicht mehr stoppen und beschloss ebenfalls mehrheitlich auch den Kindergarten-Neubau in der Albert-Einstein-Straße.

Bei beiden Beschlüssen setzte die SPD durch eine Antragserweiterung durch, sodass die Anwohner angemessen beteiligt und dazu befragt werden sollen. Jetzt werden also zwei neue Kindergärten in Hockenheim gebaut. Das Geld dazu soll dank sprudelnder Steuereinnahmen im gut gefüllten Stadtsäckel vorhanden sein.

Einstimmig beschlossen wurde auch die Umgestaltung des südlichen Stadteingangs in der Nähe des Med-Centers. Petra Oleszewski vom Fachbereich Bauen zeigte die Mängel der bestehenden Situation auf. Fußgänger und Radfahrer seien dort benachteiligt. Auch zwischen Radfahrern und Fußgängern komme es zu Konfliktsituationen durch die jetzige Verkehrsführung.

Der Ort habe außerdem eine geringe Aufenthaltsqualität und nachts entstünden aufgrund der Ampeln unnötige Lärmbelastungen durch Anfahrgeräusche. Außerdem sei die gewünschte Verkehrsführung der Autos über den Südring nicht deutlich erkennbar. Die Bushaltestellen seien nicht barrierefrei und ungünstig angelegt.

Ein Kreisel wurde im Gremium nicht als zielführend angesehen. Jetzt sollen attraktive Fußgängerüberwege entstehen, die Ampel nachts und bei Schwachverkehr abgestellt werden, und eine Umgestaltung der Bushaltestellen mit Rücksicht auf die Stadtbuslinie erfolgen. Außerdem für die Verkehrsführung ganz wichtig: Die Priorität des Durchgangsverkehrs über den Südring wird deutlich erkennbar gemacht.