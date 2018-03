Reilingen. (pol/van) Am Mittwochvormittag ist es auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Kreuz Hockenheim, Gemarkung Reilingen, in Fahrtrichtung Mannheim zu einem schweren Unfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Mannheim blockiert.

Ersten Informationen zufolge sollen gegen 10.30 Uhr drei Fahrzeuge miteinander kollidiert sein. Über den Unfallhergang, die Anzahl der Verletzten sowie das Schadensausmaß liegen nach Angaben der Beamten noch keine Erkenntnisse vor.

Der Rückstau auf der A6 aus Richtung Sinsheim beträgt bereits acht Kilometer. Auch auf der A5 aus den Richtungen Karlsruhe und Frankfurt kommt es auf der Überleitung zur A6 in Richtung Mannheim zu mehreren Kilometern Stau.