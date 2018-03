Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Um ältere Menschen vor Enkeltrick-Betrügern und anderen dreisten Ganoven zu schützen und sie auf gefährliche Situationen im eigenen Heim vorzubereiten, bildet das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen Senioren zu Sicherheitsberatern aus. In einem zweitägigen Kurs haben jetzt 17 Pioniere viele Tipps und Informationen zum Thema Sicherheit erhalten.

"Sie sollen keine Hilfssheriffs sein", sagt Elisabeth Bender von der "Zentralen Prävention" des Präsidiums, die mit ihrer Kollegin Simone Eisenbarth den Unterricht organisiert hat. Auf dem Programm stehen ganz verschiedene Aspekte, die von Einbruchschutz, Verhalten bei Feuer, Herzinfarkt oder Schlaganfall bis hin zu Haustürverträgen reichen. An beiden Kurstagen halten Vertreter anderer Organisationen zusätzlich Gastvorträge. So informiert der Weiße Ring über Opferschutz, die Krankenkasse DAK über den Hausnotruf und das Telefonieren mit der Rettungsleitstelle. Ein Experte der Feuerwehr erläutert die Verwendung von Rauchmeldern, Berater der Verbraucherzentrale geben Tipps zum Abschluss von Verträgen.

Die künftigen Sicherheitsberater sollen als Multiplikatoren ihr erlerntes Wissen in ihre Heimatgemeinden tragen, um dort weitere Senioren und Gruppen für diese Themen zu sensibilisieren. Die 17 Frauen und Männer, alle über 50 Jahre alt, sind aus südpfälzischen Kommunen angereist. "Wir von der Polizei zeigen, wie der Enkeltrick oder der Glas-Wasser-Trick funktioniert und wie man die Wohnung sicherer macht", sagt Bender. In jüngster Zeit seien in der Region auch falsche Polizisten unterwegs.

Erläutert wird die Funktion von Türspionen und Sperrriegeln, die dabei helfen, nicht jede Person gleich in die Wohnung lassen zu müssen. Wolfgang Weiss aus Hagenbach nahe der Grenze zum Elsass ist bei sich im Ort im Seniorenrat aktiv. "Dort wird das Thema Sicherheit oft diskutiert. Die Leute fragen sich, wie man sich vor Betrugsmaschen schützen kann", erzählt der 64-Jährige. Sein Fazit des Kurses: "Für mich war wichtig zu erfahren, wo es Anlaufstellen für Beratung gibt", sagt er und kündigt bereits Info-Abende in seiner Heimat an.

Dazu will Weiss Experten von Polizei und Feuerwehr einladen. Wolfgang Möller leitet in Burrweiler bei Edenkoben einen Seniorenkreis. "Das Programm bietet eine breite Themenvielfalt. Es ist sehr wichtig, dass Senioren diese Informationen bekommen", lobt der 71-jährige das Gesamtkonzept. Klaus Moelands ist in der Bürgerstiftung seines Heimatorts Mutterstadt engagiert. "Besonders die Vorstellung vom Weißen Ring fand ich gut, viele Infos waren mir bisher fremd", erzählt der 54-jährige.

"Wir hatten eine wunderbare Schulung, alles war spannend", meint Gerhard Manet, Vorsitzender des Presbyteriums der Protestantischen Gemeinde in Maxdorf. Das erworbene Wissen wolle er nach und nach bei Senioren-Nachmittagen weitergeben und dazu jeweils einen Referenten einladen, den er bei dem Kurs kennengelernt hat.