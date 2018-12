Von Rolf Kienle

Oftersheim. Es grünt zaghaft, aber es grünt - trotz Vegetationspause. Die beiden ehemaligen Ackerflächen rechts und links der Zufahrt zum Golfplatz Rheintal in Oftersheim sind Teil des Golfareals und wachsen gerade zum Sechs-Loch-Kurzplatz und zur neuen Driving Range (Übungswiese) heran. Bis Mai oder Juni könnten beide bespielbar sein, vermutet Golfmanager Steven Pinter. Im Moment ruhen die Arbeiten allerdings. Sie sind Teil der größten Investitionen des Betreibers Gutperle-Golfcourses, der den Platz im Mai 2014 erwarb und mehrere Veränderungen ankündigte. Rund 2,5 Millionen Euro wollen Werner und René Gutperle in Oftersheim investieren.

Nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte 2013 aus Heidelberg gab auch der amerikanische Golfclub seinen Platz im Hardtwald auf und überließ der Gemeinde Oftersheim die neue Vergabe. Den Weggang der amerikanischen Golfer bedauern bis heute noch viele der Golfer vom GC Rheintal. Gutperle Golfcourses, die bereits den Golfplatz Heddesheim und den Golfplatz Kurpfalz in Limburgerhof betreiben, machte bei der anschließenden Ausschreibung das Rennen und übernahm den 54 Hektar großen Platz samt Immobilien.

Der Golfplatz zählt zu den schönsten in der Region. Den Amerikanern war es vor gut 60 Jahren gelungen, aus einem ehemaligen Truppenübungsgelände einen hochattraktiven Golfcourse zu machen. Dass die Gebäude des amerikanischen Golfclubs aus den 50er Jahren längst in die Jahre gekommen waren, war klar, zumal nicht alles den strengen bundesdeutschen Normen entsprach.

Gutperle investierte nach Dringlichkeit zunächst in Gastronomie und Küche sowie in den Sanitärbereich und gab anderthalb Millionen Euro dafür aus. Im letzten Jahr folgte die Verkürzung der Bahn 3, was für die Einrichtung der Driving Range nötig wurde. Hier entsteht ein großzügiges Abschlagshaus mit Video-Analyse. Die alte Driving Range war zum einen "nicht mehr zeitgemäß", wie Manager Steven Pinter sagte. Andererseits lag sie so dicht an zwei Golfbahnen und dem Parkplatz, dass sie schon wegen Sicherheitsgründen weichen musste.

Auf dem Parkplatz gab es regelmäßig kleinere Blessuren an den Autos. Auf der neuen Anlage seien die Abstände nun ausreichend, und der sieben Meter hohe Zaun werde zusätzliche Sicherheit bringen. Die Driving Range wird 240 Meter lang und 150 Meter breit sein. Auf dem Kurzplatz stehen sechs Bahnen zwischen 50 und 100 Metern Länge für das Training zur Verfügung. Das kommt der Arbeit des "Pros" Nicolas Perlinger entgegen, der hier mit Kindern und Jugendlichen sowie mit Golfeinsteigern trainieren kann. Der Kurzplatz soll zudem öffentlich sein, sprich: Wer hier üben will, muss nicht Mitglied im Golfclub sein. Die alte Driving Range wird still gelegt. Über eine weitere Nutzung sei noch nicht entschieden, sagt Pinter.

Im nächsten Schritt soll Anfang des Jahres das alte Starterhäuschen, das zu klein und nicht zweckmäßig ist, abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt werden, das dann als Geschäftsstelle mit Pro-Shop dienen wird. Mit 140 Quadratmetern Fläche dürfte das neue Domizil ein echter Gewinn für die Beschäftigten des Betreibers sein, die in den letzten Jahren auf engstem Raum arbeiteten. Die Baumaßnahme wird wohl etwa eine Million Euro kosten.

Die frei gewordene Fläche im alten Gebäude will das "Fairway"-Golfrestaurant künftig nutzen. Wirt Klaus Scheunemann hat schon länger Bedarf an zusätzlichem Raum. Sein Restaurant hat nach wie vor jenen amerikanischen Countryside-Charakter, den ihm die früheren Eigentümer gaben. Das "Fairway" ist öffentlich und bietet sich auch Nicht-Golfern an.