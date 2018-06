Rhein-Neckar/Odenwald. (RNZ) Endstation Vorrunde: Nach dem Aus der deutschen Nationalelf bei der WM am gestrigen Mittwoch hat sich für Behörden und Firmen aus der Region die Frage erledigt, ob ihre Mitarbeiter zum Fußballgucken früher gehen dürfen. Vor der bereits um 16 Uhr angepfiffenen Partie gegen Südkorea sah das noch anders aus. Eine Umfrage:

> Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises: "Wir haben hier sehr viele fußballbegeisterte Mitarbeiter", sagte Sprecherin Silke Hartmann. Und die hatten gestern gute Karten, sich das Spiel gegen Südkorea anschauen zu können. "Die flexiblen Regelungen der Arbeitszeitordnung unseres Hauses ermöglichen ihnen, rechtzeitig zum Anpfiff die Partie zu Hause oder anderenorts zu verfolgen", sagte Hartmann. Dennoch müsse der Dienstbetrieb auch an solchen Tagen sichergestellt sein. Führungskräfte würden die Verantwortung tragen, dass die Ämter und Referate ausreichend besetzt seien, betonte die Kreissprecherin. "Wie in anderen Unternehmen gibt es auch bei uns Kollegen, die weniger an der WM interessiert sind und daher die Dienstbereitschaft am Spieltag der deutschen Mannschaft sicherstellen", so Hartmann.

> Stadt Mannheim: "Bei uns ist das unproblematisch", sagte Sprecherin Monika Enzenbach. Die Verwaltung habe ebenfalls ein flexibles Arbeitszeitmanagement. Dazu sei mit dem Gesamtpersonalrat eine entsprechende Rahmenvereinbarung abgeschlossen worden. Diese ermögliche es den Mitarbeitern, ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten - und WM-Spiele anzuschauen. "Sofern dem natürlich nicht dienstliche Belange entgegenstehen", schränkte Enzenbach ein. Ihr Chef, Oberbürgermeister Peter Kurz, saß übrigens gestern während der ersten Halbzeit der Partie Deutschland gegen Südkorea im Zug nach Stuttgart. Der SPD-Politiker hoffte auf eine gute Internetverbindung im ICE - und dass bei dem Termin "vielleicht ein Fernseher läuft". Kurz tippte 2:0 - aber für Jogis Jungs. Und lag damit wie viele andere gründlich daneben.

> SAP, Walldorf: Laut einer Unternehmenssprecherin war in der Kantine des Software-Konzerns eine Großbildleinwand für die Belegschaft aufgebaut. Außerdem kündigte sie für den Nachmittag prominente Kommentatoren des Spiels an: Demnach waren Fredi Bobic, Europameister von 1996 und heutiger Sport-Vorstand bei Eintracht Frankfurt, und Thomas Häßler, Weltmeister von 1990, zu Gast in Walldorf.

> Gemeinde Hirschberg: Eigentlich hatte das Rathaus gestern nur bis 12 Uhr geöffnet, aber hinter verschlossenen Türen wurde natürlich noch länger geschafft. Doch die Verwaltungsmitarbeiter mussten nicht traurig sein: Im Bürgersaal des Rathauses, wo sonst der Gemeinderat und andere Gremien tagen, wurden Leinwand und Beamer aufgebaut zum Fußballschauen. Laut Verwaltungsmitarbeiterin Stephanie Franz hatte jeder etwas mitgebracht: Chips-Tonne und alkoholfreies Radler standen bereit. "Das Spiel will ja jeder sehen", hatte Bürgermeister Manuel Just, ein großer Fußballfan, Verständnis. Er selbst schaute das Spiel zu Hause mit seiner Familie.

> Bau- und Möbelschreinerei Heiko Schmidt, Ladenburg: Hier wurde gestern kollektiv der DFB-Elf die Daumen gedrückt: "Wir haben extra eine halbe Stunde eher angefangen, um vor dem Anpfiff fertig zu werden", sagte Firmenchef Heiko Schmidt. Er hatte für das letzte deutsche WM-Spiel einen Beamer für das Personal zur Verfügung gestellt.

> Musikschule Schriesheim: Lehrer Jens Nobiling konnte während des Unterrichts nicht auf den Livestream der Partie verzichten. "Wenn da nichts läuft, kommen die Schüler nicht", sagte er. Also streamte das Smartphone stumm nebenher. "Außer wenn es interessant wird", merkte Nobiling an. Dafür nutzt er das kürzlich eingerichtete Wlan der Musikschule - solange es funktionierte. "Sonst muss dafür der Handy-Hotspot herhalten, das Datenvolumen reicht für HD-Auflösung."

> BASF, Ludwigshafen: Den Mitarbeitern sei es grundsätzlich nicht gestattet, während der Arbeitszeit Fußball zu schauen, teilte die Pressestelle des Chemiekonzerns mit. Wenn betriebliche Gründe nicht dagegen sprächen, könnte das Personal aber die flexiblen Arbeitszeitsysteme nutzen. Die "ausnahmsweise private Nutzung" des Internets in geringfügigem Umfang während der Pausen werde nicht beanstandet. Für Mitarbeiter in einigen Betrieben würden bestimmte Sicherheitsbestimmungen gelten, die den Gebrauch strom- oder batteriebetriebener Geräte wie Radios nicht zulassen. Außerdem dürfe ein Angestellter durch das Radiohören seine Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen und auch Kollegen nicht belästigen, hieß es weiter.