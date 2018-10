Weinheim/Heidelberg. (RNZ) Der Verein Heidelberger Unternehmerinnen war zu Gast beim globalen Technologieunternehmen Freudenberg in Weinheim und diskutierte über die Auswirkungen des unternehmerischen Handelns auf die Gesellschaft. In Anknüpfung an die jährlich stattfindenden Unternehmerinnengespräche tauschten sich die Frauen in Führungspositionen über die Bedeutung von Werten in Unternehmen und über ihre Verantwortung gegenüber Mitarbeitern aus.

Im Verein Heidelberger Unternehmerinnen treffen sich seit 2002 regelmäßig Unternehmerinnen aus Heidelberg und der Metropolregion Rhein-Neckar. Ziel ist der Austausch und die gegenseitige Unterstützung der rund 90 Mitglieder unter der Maxime "Mut. Machen. Frauen. Stärken ...". Jedes Mitglied aus den unterschiedlichsten Branchen verfügt über fundiertes Fachwissen und reichliche Erfahrungswerte. Neben der Präsentation in der Öffentlichkeit gibt es im Netzwerk zahlreiche Möglichkeiten, um fachliche, geschäftliche und freundschaftliche Kontakte zu pflegen. Die Heidelberger Unternehmerinnen stehen in ihrem Handeln für Qualität und Professionalität als gesunde Basis für Erfolg und Wachstum sowie für Erfahrungen, Ideen und Informationen, um sich verständnisvoll zu unterstützen. Zudem sind Erfolgskonzepte und Tipps für gegenseitiges Lernen ebenso ihr Anliegen wie die Entwicklung sowie der Ausbau und die Pflege von Kontakten, um die Potenziale der Vielfalt zu stärken.

Der Ort der Veranstaltung, zu dem rund 70 Frauen aus dem Kreis des Vereins kamen, war nicht zufällig gewählt: Das traditionelle und innovative Familienunternehmen Freudenberg lebt in der Zweiburgenstadt seine "Leitsätze" für "Innovating Together", wie die Leiterin Unternehmenskommunikation, Cornelia Buchta-Noack, erklärte: "Der Firmengründer Carl Johann Freudenberg formulierte anlässlich der Aufnahme seiner beiden Söhne als Partner in das Unternehmen die Führungsprinzipien, die zugleich die wichtigsten Grundsätze für erfolgreiches unternehmerisches Handeln sind. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf ‚Menschen und Verantwortung’."

Eben diesen Schwerpunkt stellte Mirjam Schwink, Leiterin Stiftungsmanagement der Landesbank Baden-Württemberg, auch für ihre persönliche Arbeit als "nutzenstiftend" in den Vordergrund. Im Stiftungswesen spielen Werte von Unternehmen und von Institutionen eine wichtige Rolle: "Für mich persönlich ist es bereichernd, den Brückenschlag herzustellen zwischen Menschen mit großartigen Lebenserfahrungen, und dem festen Willen, Menschen zu unterstützen und Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", sagte sie.

Das Thema "Altersarmut von Frauen" wiederum beschäftigt Angelika Carstens. Wenn die Geschäftsführerin von "Delta-R" Frauen einstellt, wollen diese nicht Vollzeit, sondern häufig nur Teilzeit arbeiten. Es sollte diesen Frauen jedoch bewusst sein, dass eine derartige Entscheidung eine finanzielle Abhängigkeit vom Lebenspartner bedeutet. "Als Unternehmerin übernimmt man natürliche auch Verantwortung für Mitarbeiter", so die Physikerin und Elektrotechnikerin.

Dem schloss sich auch Inge Höltzcke von der Rhein-Neckar-Zeitung an. Für die Geschäftsführerin, Chefredakteurin und Mehrheitsgesellschafterin in der dritten Generation hat das Diskussionsthema "Meine Verantwortung für die Gesellschaft" jedoch eine weitere Bedeutung. Als Verantwortliche einer Tageszeitung gibt es heute große Themen wie "Migration" oder die "Europäische Union" zu stemmen, denen sie sich mit großer Sensibilität widmet: "Es ist wichtig, nicht in die Anonymität zu rutschen, sondern das Schicksal jedes Einzelnen zu durchleuchten. Damit gewinnt die Menschlichkeit", betonte Höltzcke.

Menschen zu helfen und sie respektvoll zu behandeln, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Status, ist für Prof. Kathrin Yen selbstverständlich. Die Ärztliche Direktorin des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin am Uniklinikum Heidelberg hat sich zum Ziel gesetzt, für Menschen, die Gewalt ausgesetzt sind, Verbesserungen herbeizuführen und gründete Ende 2012 die Gewaltambulanz. Hier tauscht sie sich regelmäßig im persönlichen Gespräch mit Missbrauchsopfern aus, kümmert sich verstärkt um die Versorgung von Kindern und sichert bei Flüchtlingen Folterspuren.

Frauen sollten mutig ihren Weg gehen und für ihre Aufgabe brennen. Mit der notwendigen Begeisterung und einem ehrlichen Umgang könnten verantwortungsbewusst die Wege eingeschlagen werden, die zum Ziel führen: "Heute gibt es so viele Themen, über die wir uns tiefergehend austauschen müssten", resümierte Gerlinde Kreuzinger, Vorstand des Vereins Heidelberger Unternehmerinnen: "Wir konnten lediglich einige Punkte ansprechen. Wichtig ist eines: Die Medien haben einen Auftrag. Politiker haben wir beauftragt, einen Auftrag zu erfüllen. Wir als Unternehmerinnen und Unternehmer haben einen Auftrag: Lasst uns die positiven Werte leben und Verantwortung für diese Gesellschaft aktiv in die Hand nehmen", so Kreuzinger.