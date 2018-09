Rhein-Neckar. (alb/zg) "Wir schaffen was!" - unter diesem Motto haben sich am Samstag beim Freiwilligentag der Metropolregion wieder Tausende Menschen ehrenamtlich ins Zeug gelegt. Bei bestem Schaffer-Wetter gingen nach ersten Schätzungen zwischen Bensheim in Südhessen, Buchen im Odenwald und Wörth in der Südpfalz mehr als 7500 Freiwillige ans Werk. In 74 Städten und Gemeinden wurde bei über 370 Mitmachaktionen für die gute Sache gebastelt, gebacken, gegärtnert, geschrubbt, gestrichen, gespielt, geschraubt, gelesen, getüftelt, musiziert, renoviert oder repariert.

"Die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region ist außergewöhnlich", freute sich Michael Heinz, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, laut einer Mitteilung. Die ersten Aktionen liefen bereits um 8 Uhr morgens an. Heinz und andere namhafte Vertreter der Metropolregion eröffneten den Freiwilligentag auf dem Robinson-Spielplatz in Ludwigshafen.

Insgesamt 50 Helfer, die meisten von der BASF, bauten dort Spiel- und Fitnessgeräte auf und brachten die umliegende Grünanlage wieder in Schuss. Die Vielfalt des Ehrenamts spiegelte sich bei der sechsten Auflage des alle zwei Jahre stattfindenden Freiwilligentags in der Zahl der Projekte wider: 372 Mitmachaktionen waren gemeldet worden, davon 134 im badischen, 92 im hessischen und 146 im pfälzischen Teil der Metropolregion Die Bandbreite reichte von handwerklichen Arbeiten in Kitas und Schulen über Umweltaktionen in Naturschutzgebieten bis hin zu Aktivitäten mit Kindern, Senioren oder Behinderten. Die meisten Aktionen gab es - ähnlich wie vor zwei Jahren - in Ludwigshafen, Heidelberg, Lampertheim, Mannheim und Viernheim.

Aber auch in vielen kleinen Gemeinden wie Billigheim und Ravenstein im Neckar-Odenwald- oder Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis krempelten die Helfer die Ärmel hoch, um Herzenswünsche zu erfüllen. "Zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen und auch die Kommunen haben erfolgreich die Werbetrommel gerührt", sagte Roderick Haas, der Projektleiter des Freiwilligentags. In einigen Orten packten Mitarbeiter von Firmen an. So etwa die SAP, die sich bei den Großprojekten "Urban Gardening" im Mannheimer Benjamin Franklin Village und beim Entrümpeln und Saubermachen in der Heidelberger Abtei Stift Neuburg beteiligte. Angestellte der Spedition Wolf engagierten sich im Sinsheimer Jugendhaus bei einem Begegnungsprojekt von Jugendlichen mit Fußballprofi Sejad Salihovic und Kickboxer Jerome Heinz.

Viele Helfer wollen sich am 19. September 2020 wieder das blaue "Wir schaffen was!"-T-Shirt überstreifen, wenn der nächste Freiwilligentag über die Bühne geht.