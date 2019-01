Blick auf ein Wohnhaus in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) am 14.05.2016. Hier soll ein Mann sein zwei Monate altes Baby aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock geworfen und getötet haben. Foto: Klaus Bolte/dpa

Frankenthal. (dpa-lrs) Der Angeklagte im Frankenthaler Babymordprozess kommt nach zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft auf freien Fuß. Das entschied das Oberlandesgericht Zweibrücken am Donnerstag. Es reagierte damit auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das unter anderem den zähen Verlauf des Verfahrens kritisiert hatte.

Die lange Inhaftierung des Mannes sei unzureichend begründet, hatten die Verfassungsrichter angemahnt. Daher sei der seit Mai 2016 im Gefängnis einsitzende Angeklagte in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt. Seine vorläufige Entlassung hat nichts mit der Frage zu tun, ob der 35-Jährige bei einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe erhält oder nicht.

Der Angeklagte soll seine zwei Monate alte Tochter aus dem zweiten Stock eines Hauses geworfen und so getötet haben. Neben Mord wird dem Deutschen auch versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme vorgeworfen. Gegen ihn wird bereits zum zweiten Mal vor dem Landgericht Frankenthal verhandelt. Ein erster, im November 2016 begonnener Prozess war wegen der Erkrankung der Vorsitzenden Richterin nach 23 Verhandlungstagen geplatzt. Im Dezember 2017 begann die Hauptverhandlung unter einem neuen Vorsitzenden erneut.

Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche das Oberlandesgericht beauftragt, ein Andauern der Untersuchungshaft zu prüfen. Die Richter in Zweibrücken holten danach weitere Informationen zur Belastungssituation des Landgerichts Frankenthal und zu den eingeleiteten Gegenmaßnahmen ein. "Deren Überprüfung hat ergeben, dass die Voraussetzungen, unter denen die weitere Fortdauer der Untersuchungshaft ausnahmsweise zu rechtfertigen wäre, nicht erfüllt sind", teilte das Oberlandesgericht am Donnerstag mit.

In seiner Entscheidung hatte das Verfassungsgericht einer Beschwerde des Angeklagten über seine lange Untersuchungshaft stattgegeben. Im Kern kritisierte die Justiz in Karlsruhe unter anderem, dass die zuständige Kammer in Frankenthal nicht oft genug terminiert habe - "zuletzt an nur 0,65 Tagen pro Woche". Eine solche Frequenz gilt nur bei besonderen Umständen als nachvollziehbar. Das Frankenthaler Gericht hatte dem Beschluss zufolge mehrfach Überlastung angezeigt.