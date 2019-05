Von Alexander Albrecht

Frankenthal. Fast genau drei Jahre nach dem Tod der kleinen Senna in Frankenthal könnte der Prozess gegen ihren Vater David L. (35) in der nächsten Woche zu Ende gehen. Zumindest sind für den kommenden Mittwoch die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage angesetzt, am Freitag soll dann L.s Verteidiger Alexander Klein seinen Antrag stellen und begründen. Wird der Zeitplan eingehalten, kann der Vorsitzende Richter Alexander Schräder voraussichtlich am 15. Mai das Urteil verkünden - öffentlich, wie ein Sprecher des Landgerichts Frankenthal betonte.

Die drei Plädoyers und das Schlusswort des Angeklagten werden hingegen hinter verschlossener Tür gehalten. Der Grund: In der Hauptverhandlung war mehrfach die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Ganz konkret immer dann, wenn es um intime Details aus der Beziehung von Sennas Eltern gegangen ist.

Und diese werden auch in den Vorträgen zur Sprache kommen. Durcheinander wirbeln könnte den Zeitplan Verteidiger Alexander Klein, sofern er vor den Plädoyers weitere Beweisanträge stellt. Einmal waren es fast 30. Im Gespräch mit der RNZ hielt sich der Anwalt bedeckt. "Ich möchte mich nicht dazu äußern", sagte Klein.

Sein Mandant David L. soll seine erst zwei Monate alte Tochter am 14. Mai 2016 vom Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses geworfen haben. Mit einer "ausholenden Bewegung", wie die Staatsanwaltschaft unter Berufung auf einen Zeugen glaubt. Der Angeklagte gab dagegen an, das Baby im Drogenrausch und im Zustand einer Paranoia "lediglich" fallen gelassen zu haben.

Sicher ist, dass der Mann unter hohem Kokaineinfluss stand. Ein psychiatrischer Gutachter wollte nicht ausschließen, dass das Rauschgift die "Steuerungsfähigkeit" von David L. gemindert und zu einer Angstattacke geführt haben könnte. Die Entscheidung darüber legte er in die Hände der Richter.

Von der Frage, ob der Angeklagte während der Tat voll schuldfähig war, hängt entscheidend das Strafmaß ab. Der gewaltsame Tod des Mädchens wird bereits zum zweiten Mal vor dem Landgericht verhandelt. Ein erstes Verfahren war im September 2017 wegen der schweren Erkrankung der Vorsitzenden Richterin geplatzt.

Seit Ende Januar dieses Jahres ist David L. wieder auf freien Fuß. Der Angeklagte musste nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken aus dem Gefängnis entlassen werden. Zuvor hatte das von Klein angerufene Bundesverfassungsgericht die lange Untersuchungshaft von bis dato zweieinhalb Jahren und die Verfahrensdauer kritisiert.

Es warf dem Frankenthaler Landgericht zudem vor, nicht oft genug getagt zu haben. Seit seiner Freilassung ist David L. zu jedem Termin pünktlich erschienen und erfüllte damit die einzige vom Gericht geforderte Auflage.

Nebenklagevertreter Frank A. Peter sieht den von der Staatsanwaltschaft vorgetragenen Sachverhalt vollumfänglich bestätigt. Seine Mandantin hoffe, dass "die Sache endlich zu Ende geht".