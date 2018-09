Von Alexander Albrecht

Frankenthal/Brühl. Eyüp T. huscht ein Lächeln übers Gesicht, als der Vorsitzende Richter Alexander Schräder am Freitagmorgen die Urteile gegen die Mörder seines Vaters verkündet. Der junge Mann reckt den Daumen nach oben, herzt seine Mutter und die beiden Brüder. Und blickt hinüber zu den vollbesetzten Zuschauerplätzen, wo viele Freunde und Familienangehörige des kaltblütig getöteten Unternehmers aus Mutterstadt sitzen. Auch dort fällt die Anspannung ab.

Die zwei Männer auf der Anklagebank, Ramazan G. (50) und Hüseyin T. (39), nehmen den Richterspruch im Frankenthaler Landgericht gefasst hin, ihre Komplizin Yasemin T. (44), eine dreifache Mutter, senkt den Kopf. Alle drei werden zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Zudem stellt das Gericht jeweils die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt: Selbst bei guter Führung kommen die beiden Türken und die Deutsche mit türkischen Wurzeln nach 15 Jahren nicht frei. Zudem verhängt die Kammer gegen Ramazan G. Sicherungsverwahrung - weil er auch nach der Haft für die Allgemeinheit gefährlich sein könne. Er sei der Drahtzieher gewesen und habe zuvor schon mehrere Körperverletzungen begangen.

Das Trio hat nicht nur den türkischstämmigen Geschäftsmann (49) aus der Pfalz auf dem Gewissen, sondern auch einen 64 Jahre alten Automatenaufsteller aus Brühl. Ihr Tod sei Teil eines eiskalten und akribisch vorbereiteten Plans gewesen, ist Schräder überzeugt.

Hüseyin T. habe den Brühler als Opfer ausgesucht, bei dem er 20.000 Euro Schulden angehäuft hatte. Zudem sagte man dem 64-Jährigen nach, immer eine größere Menge Bargeld bei sich zu führen. Unter falschem Namen lotste Yasemin T. den Kroaten Ende November 2016 zunächst zu einer Mannheimer Bäckerei und gaukelte ihm vor, eine Spielhalle aufmachen zu wollen. Die beiden fuhren zur Ortsbesichtigung zu einer Lagerhalle. Dort überwältigten Hüseyin T. und Ramazan G. den 64-Jährigen. Rund 6000 Euro nahmen sie ihm ab.

Ohne die Komplizin brachten die Männer das Opfer später mit einem Transporter zu einer Sparkasse in Ludwigshafen und forderten, er solle weiteres Geld abheben. Doch der Brühler sträubte sich - und wurde mit Kabelbinder erdrosselt. Ramazan G. behauptete später gegenüber Yasemin T., der Brühler habe einen Herzinfarkt erlitten.

Doch sie glaubte ihm nicht. "Jetzt war ihr klar, dass sie den Tod eines weiteren Entführten billigend in Kauf nehmen würde", sagt der Vorsitzende Richter. Also auch jenen des Pfälzer Firmenchefs, den sie Anfang Januar 2017 ebenfalls unter einem Pseudo-Namen zu der Lagerhalle köderte. Diesmal behauptete die verschuldete Yasemin T., einen Supermarkt eröffnen zu wollen. Doch statt über ein Geschäft zu sprechen, warteten bereits Ramazan G. und Hüseyin T. auf den 49-Jährigen. Der wehrte sich verzweifelt mit Bissen in die Hände seiner Peiniger und zog dem ältesten Angeklagten die Maske vom Kopf. Doch auch er hatte keine Chance. Die Entführer zwangen ihn dazu, seine Familie und Freunde um Geld für einen angeblichen Grundstückskauf in Berlin zu bitten.

Knapp eine Million Euro kam zusammen, die von einem Bekannten des später ebenfalls von den männlichen Angeklagten erdrosselten Unternehmers an Yasemin T. übergeben wurde. Mehr als 230.000 Euro fanden die Ermittler bei Hüseyin T., Yasemin T. soll dagegen nur 5000 Euro erhalten haben. Wo der große Rest des Lösegelds abgeblieben ist, weiß wohl nur Ramazan G. Zwei andere Unternehmer hatten Glück. Einer erschien mit seiner Tochter zum "Termin" mit Yasemin T., der andere wurde von der Angeklagten gewarnt. "Die Schmerzen bleiben", sagt Eyüp T. leise in die Kameras. Sein Lächeln ist verschwunden, doch er ist tapfer. "Das Leben geht weiter."