Frankenthal. (dpa/lrs) In Frankenthal beginnt am heutigen Dienstag, 9.30 Uhr, vor dem Landgericht der Prozess gegen eine 26-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. Demnach sollen die Beiden im Oktober 2018 ihren damals sieben Wochen alten Sohn schwer misshandelt haben. Der Säugling soll schwerste Verletzungen im Rektal- und Genitalbereich sowie Schädel- und Rippenfrakturen erlitten haben und lebensgefährlich verletzt worden sein. Beide Angeklagte sind bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Am ersten Verhandlungstag wird demnach wohl nur die Anklage verlesen.