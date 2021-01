Rhein-Neckar/Heidelberg. (RNZ) Das Impfen in den Zentralen Impfzentren und durch die mobilen Teams in der Region ist angelaufen, wenn auch mit Startschwierigkeiten. Dennoch treten immer wieder Fragen auf. Im nachfolgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um Impftermine, die Hotlines, die Anfahrt etc.

Dieser Artikel wird stetig mit weiteren Fragen und Antworten aktualisiert

> Wie vereinbare ich einen Termin?

In Baden-Württemberg entweder telefonisch über die Hotline 116117. Oder über die Homepage www.impfterminservice.de. Empfohlen wird der Weg über die Homepage, da die Hotline regelmäßig überlastet ist.

> Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Den Impfpass, die elektronische Gesundheitskarte und ein Ausweisdokument, beispielsweise Personalausweis, um die Zugehörigkeit zur Hochrisikogruppe der Über-80-Jährigen zu belegen. Für Mitarbeitende von Pflege- und anderen Einrichtungen legen die Einrichtungen bzw. Unternehmen eine Impfberechtigungs-Bescheinigung vor. Menschen mit chronischen Erkrankungen erhalten ein ärztliches Zeugnis. Kontaktpersonen benötigen eine entsprechende Bestätigung der betreuten Person.

> Wird es Shuttlebusse zum Impfzentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) geben, wenn ja, ab wann?

Grundsätzlich muss jeder für sich selbst die Anfahrt organisieren. Die gemeinsame Fahrt im größeren Shuttlebus wird von Landesseite aus eher kritisch gesehen: Schließlich besteht das Risiko einer Ansteckung im Bus.

> Wann starten die Impfungen im Kreisimpfzentrum (KIZ) im Pfaffengrund? Wer wird dort geimpft? Ab wann kann man dort Termine ausmachen? Was ist der Unterschied zwischen KIZ und ZIZ?

Solange es noch wenig Impfstoff gibt, wird erst in einigen wenigen Zentralen Impfzentren (ZIZ) im Land beimpft – beispielsweise in Heidelberg, Mannheim oder Karlsruhe. Erst ab dem 15. Januar soll die entsprechende Infrastruktur auch in der Fläche in rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ) zur Verfügung stehen. Unterschiede bei den "Impfberechtigten" soll es zwischen KIZ und ZIZ nicht geben.

> Wie läuft eine Impfung im PHV (und später im KIZ) genau ab?

In den Impfzentren gibt es eine ausführliche Beratung – per Film, mit einem Aufklärungsmerkblatt aber auch in einem individuellen ärztlichen Aufklärungsgespräch.

> Muss man gesund sein?

Bei einem fiebrigen Infekt mit über 38,5 Grad Celsius Fieber soll nicht geimpft werden. Mit Symptomen einer Covid-Erkrankung soll man selbstverständlich zuhause und isoliert bleiben. Einen negativen Corona-Test muss man aber nicht vorlegen.

> Wie viele Impfdosen gibt es noch?

Der aktuelle Stand lässt sich nicht konkret nennen, schließlich wird fortlaufend geimpft. Allein nach Baden-Württemberg sollen pro Woche 87.750 Dosen des Corona-Impfstoffs ausgeliefert und verimpft werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lässt derzeit die Möglichkeit prüfen, die bei Biontech/Pfizer vorgesehene zweite Impfung zu verschieben. Dann könnten mehr Menschen mit dem bislang verfügbaren Impfung eine erste Dosis erhalten. Das geht aus einem Schreiben des Ministeriums an die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts vor. Laut Zulassung dürfen zwischen den beiden Impfungen maximal 42 Tage liegen. In Großbritannien ist der Zeitraum bereits ausgedehnt worden. "Eine solche Entscheidung in Abweichung von der Zulassung bedarf einer vertieften wissenschaftlichen Betrachtung und Abwägung", heißt es in dem Schreiben.

> Werden Impfgruppen, die an der Reihe sind, aktiv angeschrieben?

Nein, in Baden-Württemberg erfolgt keine direkte, persönliche Ansprache der zur Impfung berechtigten Gruppen. Die Landesregierung setzt darauf, dass über die normale Öffentlichkeitsarbeit – also beispielsweise Zeitung, Radio, TV oder das Internet – jeder erfährt, welche Gruppen theoretisch zur Impfung zugelassen sind. Auch Hausärzte sollen ihre Patienten gezielt ansprechen. In Alten- und Pflegeheimen können die jeweiligen Leitungen einen Termin mit einem mobilen Impfteam verabreden, das dann ins Haus kommt.

> Warum dürfen Hausärzte nicht impfen?

Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Einerseits steht zu wenig Impfstoff zur Verfügung, um alle Praxen beliefern zu können. Außerdem ist der derzeit verfügbare Impfstoff von Biontech sehr temperaturempfindlich: Er muss bei -75 Grad Celsius gelagert werden – das ist in normalen Praxen kaum möglich. Und: Aus einer "Ampulle" des Impfstoffs können 5 Impfdosen gewonnen werden. Bei Hausärzten bestände die Gefahr, dass eine zeitnahe Verabreichung aller Impfdosen nicht gewährleistet ist. Das Gesundheitsministerium empfiehlt, den Inhalt eines Fläschchens nach Möglichkeit auf sechs Spritzen aufzuteilen. Es müsse aber sichergestellt sein, dass die vorgeschriebene Menge von jeweils 0,3 Milliliter Impfstoff gespritzt wird. Auch die Münchner Virologin Ulrike Protzer hat sich dafür ausgesprochen. "Das wären schon mal 20 Prozent mehr (verfügbare Impfdosen)", sagte sie am Wochenende.

> Wann geht es mit den anderen Impfgruppen weiter?

Das ist derzeit noch nicht absehbar. Laut Rechtsverordnung, die die Priorisierung bei den Impfungen regelt, sind zunächst die Über-80-Jährigen und Pflegekräfte bzw. medizinisches Personal dran. Erst danach wird die Zahl der Berechtigten schrittweise ausgeweitet. Allerdings: In Deutschland leben rund 5,7 Millionen Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Bis Ende Januar sollen aber, so der Stand Anfang Januar, nur rund 4 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Bei zwei Impfungen, die notwendig sind, bedeutet das, dass bis Ende Januar nicht einmal ein Drittel der Gruppe mit höchster Priorität vollständig geimpft sein wird.

> Können Bürger aus hessischen Städten nahe der Landesgrenze im ZIZ in PHV geimpft werden?

Nein. Die Einwohner des hessischen Kreises Bergstraße müssen einen weiten Weg auf sich nehmen. Für sie ist das Impfzentrum in Darmstadt zuständig. Es soll am 19. Januar öffnen.