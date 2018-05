Von Heike Wahrlich-Zink

Mannheim. Wie gefährlich das Fliegen sein kann, zeigte sich erst wieder bei dem tragischen Unfall eines Segelfliegers am gestrigen Nachmittag in Hockenheim. Doch es hat eben auch viel Faszinierendes. Diese guten Seiten erlebten die vielen Besucher der elften Flugtage am Wochenende im Luftsportzentrum Rhein-Neckar am City Airport Mannheim. Dabei hatte freitags noch ein erforderlicher Sicherheitszaun gefehlt, der jedoch pünktlich am Samstagvormittag stand.

"In einem Fall wie diesem bewährt sich unsere Gemeinschaft aus sechs Vereinen mit fast 800 Mitgliedern. Da kennt immer einer einen, und der Zaun war schnell organisiert" sagte André K. Aepfelbach zufrieden. Mehr noch: Eine solch große zweitägige Veranstaltung wie die Flugtage wäre von einem Verein allein gar nicht zu stemmen, so Aepfelbach, der neben seiner Tätigkeit im Organisationsteam auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Luftsportzentrums zuständig ist. Die Flugtage selbst fallen auch unter das Thema Außendarstellung und Werbung um Mitglieder. "Wir wollen unsere Hobbys hautnah präsentieren und zugleich zeigen, dass Fliegen nichts Elitäres, sondern etwas für ’ganz normale Leute’ ist", betonte er.

Das Konzept scheint aufzugehen. Die Besucher, viele davon Stammgäste, strömten zahlreich auf das Gelände am Konrad-Zuse-Ring. Auch dieses Jahr dürften wieder einige von ihnen so begeistert gewesen sein, dass sie in einem der Vereine ihre Mitgliedschaft anmeldeten. So war es bisher immer.

An den beiden Veranstaltungstagen besonders gefragt waren die Rundflüge im Motor- und Segelflugzeug sowie im offenen Cockpit eines Oldtimers. "Alles für ganz kleines Geld, und das wissen unsere Besucher zu schätzen", sagte Ursula Battschinger und berichtete von den stets heiß begehrten Schnupperflügen mit dem Motorflugzeug, bei denen in Begleitung eines erfahrenen Fluglehrers selbst ein Flugzeug gelenkt werden kann. Und auch wenn die Schlange noch so lang sei, würden die Gäste geduldig warten, um dieses reizvolle Angebot mit wundervollen Ausblicken von oben auf die Region genießen zu können.

Die gute Seele der Geschäftsstelle des Luftsportzentrums Rhein-Neckar trug wie viele andere auch die neongelbe Weste mit der Aufschrift "Helfer". Denn ohne das gemeinsame Anpacken wäre das umfangreiche Angebot in Sachen Luftsport nicht zu realisieren. "Schon allein die Bewirtung will gestemmt sein", sagte Aepfelbach. Wer lieber auf dem Boden bleiben und dennoch das Pilotenfeeling spüren wollte, der konnte beim Simulatorverein den Landeanflug mit einem großen Verkehrsflugzeug auf den Frankfurter Flughafen einleiten oder den Modellfliegern bei ihren spektakulären Manövern zuschauen. Ein Hobby, das man durchaus schon im Alter von acht bis zehn Jahren beginnen kann. Gerade an die kleinen Besucher wird beim Flugplatzfest stets besonders gedacht. "Auch die Kinderbetreuung mit Basteleien rund ums Fliegen und kurzweiligem Programm ist letztlich ein Ergebnis der Zusammenarbeit aller Vereine", so Aepfelbach.

Bei dem 2008 gegründeten Luftsportzentrum Rhein-Neckar handelt es sich um einen Zusammenschluss der in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis seit Jahrzehnten ansässigen Luftsport-Vereine. Dies sind der Segelflugverein Mannheim, der Badisch-Pfälzische Motorflugverein, Flugwerk Mannheim, der Simulatorverein Rhein-Neckar, der Badisch-Pfälzische Modellflugsportverein und der Aero Club Heidelberg, der aus einer Segel- und Motorflugabteilung besteht.