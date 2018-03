Das detusche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif. Foto: dpa

Worms. (dpa-lrs) Ein in Afghanistan festgenommener Talibankämpfer stammt einem Bericht des Südwestrundfunks zufolge aus Worms. Es handele sich um einen "mutmaßlichen Islamisten mit deutscher Staatsangehörigkeit", berichtete der SWR am Mittwoch unter Berufung auf eine schriftliche Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Für Nachfragen war die Behörde am Abend zunächst nicht zu erreichen.

Nach der Festnahme vor etwa einer Woche hatte die Identität des Mannes Rätsel aufgegeben. Nur sehr wenige Europäer kämpfen für die radikalislamische Gruppe in Afghanistan.

Nach SWR-Informationen befindet sich der "deutsche Taliban" weiterhin in Gewahrsam der afghanischen Behörden. Es werde geprüft, ob sich Deutschland um eine Auslieferung bemühen solle. Der Mann sei 36 Jahre alt. Nach der Festnahme hatte die "Welt" berichtet, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen polizeibekannten Islam-Konvertiten aus Rheinland-Pfalz handele.