Ausgelassen am Schlossplatz und in der ganzen Stadt. Die Narren in Schwetzingen haben den 64. Kurpfälzer Fastnachtsumzug bei strahlendem Sonnenschein gefeiert. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Der Wettergott zeigte sein großes Herz für die Narren in Schwetzingen: Pünktlich zum Start des 64. Kurpfälzer Fastnachtszugs strahlte am gestrigen Dienstag die Sonne am kaiserblauen Himmel, der Narrenwurm verwandelte sich in eine schillernde Farbenpracht, im und um den Fastnachtsumzug herum wimmelte es nur so vor lustigen und kuriosen Gestalten.

Alligatoren, kleine Mäuse, große Katzen, viele Bienen und Grashüpfer, Farbkleckse, Superhelden, Clowns sowie leichte Jungs und schwere Mädchen - der Schwetzinger Alltag hatte unter diesem Ansturm keine Chance: "Büro, Arbeit und Pflicht - heute nicht", verkündeten die beiden sichtlich zufriedenen Stadtspitzen René Pöltl und Matthias Steffan. Der diesjährige Fastnachtszug stand dabei unter guten Vorzeichen. Nachdem die vergangenen beiden Jahre in puncto Wetter eher suboptimal verlaufen waren, leuchtete dieses Jahr alles im Sonnenschein.

Herrliche, fantasievolle Verkleidungen und überall viel gute Laune. Die 16 Monate alte Sophie, die als kleine Löwin umstehende Passanten verzauberte, hatte viele Gründe, fröhlich zu sein. Begeistert rannte sie auf dem Schlossplatz durch die Reihen, sammelte Bonbons und hielt ihren Vater gehörig auf Trab. Das ging auch anderen Eltern so, denn der Süßigkeitenregen, den die fast 90 Gruppen und Wagen herab prasseln ließen, hatte rekordverdächtige Ausmaße. Und das galt auch für den Zug selbst.

Die Fastnachter bewiesen mit ihren Wagen- und Kostümerfindungen viel närrische Fantasie. Allen vorne weg: der "Fides Carneval-Club Ketsch/Altlußheim" mit seiner Ghostbuster-Kreation. Der Wagen war sensationell, als wäre er der Filmkulisse entnommen. Darüber hinaus hatte der Club für das Volk mit dem Slogan - "Ob Putin, Trump oder Kim, wir kriegen sie alle" - auch eine beruhigende Botschaft. Die gespenstige Truppe erntete viel Jubel. Weiter ging es mit dem Liederkranz, der sich ganz dem Spargeljubiläum widmete. Angesichts des 350. Geburtstags sei es an der Zeit, wieder an die glorreiche Zeit der kurfürstlichen Residenz als Spargelkurort anzuknüpfen. "Wer, wenn nicht wir?", fragte ein sichtlich überzeugter Liederkranzpräsident Gerhard Rieger unter großem Beifall. Nach und nach folgten die Fastnachter der schönsten Zugmarschallin der Kurpfalz, Sybille Karle. Der Carneval-Club Grün-Weiß Oftersheim, das Mannheimer Traditionscorps, die Käskuchen aus Reilingen, die Eppelheimer Karnevalisten und die Heidelberger Schlossgeister, die Rohrhöfer Göggel, die Brühler Kollerkrotten, die Narrhalla Ketsch, die Schwetzinger Carneval-Gesellschaft und noch viele mehr setzten dem Narrentum einmal mehr ein Denkmal. "Ernst kann man ja die restliche 364 Tagen im Jahr sein", so der 13-jährige Ben.

Kritisch bewerteten einige Ältere allerdings den Alkoholkonsum. Ein paar der Jugendlichen, so sah es Achim Rohr, seien schon vor dem eigentlichen Start betrunken gewesen: "Das ist nicht schön anzusehen." Sein Kumpel Peter war da etwas anderer Meinung: "Das ist früher nicht anders gewesen." Laut DRK waren bis Redaktionsschluss zwei Personen schwer verletzt. Eine davon soll nur gestürzt sein, die andere habe sich geprügelt. Etwas mehr als 30 Personen mussten die Sanitäter versorgen. In einem Imbiss in der Mannheimer Straße wurde außerdem eine Scheibe eingeschlagen.