Auch auf dem Marktplatz in Weinheim geht am Fastnachtsdienstag die Post ab. Die närrische Gaudi startet traditionell um 14.11 Uhr. Foto: Kreutzer

Rhein-Neckar. (sha) Die diesjährige Fastnachtskampagne steuert unaufhaltsam ihrem Höhepunkt entgegen. In den Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises jagt eine Prunksitzung die nächste, die Narren sind außer Rand und band.

Bevor am Aschermittwoch, 14. Februar, wieder Ruhe einkehrt, geht es auf den Straßen der Region bei zahlreichen närrischen Umzügen noch einmal so richtig rund. Nachfolgend einige Termine ...

Samstag, 10. Februar: Umzüge in Hockenheim (13.31 Uhr), Mühlhausen-Tairnbach (15 Uhr), Neckargemünd (14.11 Uhr) und Wiesloch-Frauenweiler (14 Uhr).

Sonntag, 11. Februar: Umzüge in Ketsch (14.01 Uhr), Malsch (14.11 Uhr), Ludwigshafen (13.11 Uhr), Sinsheim-Reihen (13.31 Uhr), Heppenheim (14.11 Uhr) und Abtsteinach (14.11 Uhr).

Rosenmontag, 12. Februar: Umzug in Altlußheim (14.02 Uhr).

Fastnachtsdienstag, 13. Februar: Umzüge in Brühl (13.01 Uhr), Eberbach (14.11 Uhr), Heidelberg (14.11 Uhr), Nußloch (14.11 Uhr), Schwetzingen (15 Uhr), St. Leon-Rot (14.01 Uhr) und Weinheim, Faschingstreiben auf dem Marktplatz (ab 14.11 Uhr/Angaben ohne Gewähr).

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei, es nicht allzu "dolle" zu treiben, besonders, wenn man sich noch hinters Steuer setzt. Die Zahlen würden leider für sich sprechen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim. Demnach ereigneten sich in der Faschingszeit 2017 im Bereich des Präsidiums 14 alkoholbedingte Verkehrsunfälle. Bei weiteren fünf Unfällen war Drogenkonsum die Unfallursache, insgesamt zogen sich 13 Beteiligte Verletzungen zu. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr über die närrischen Tage bei Schwerpunktkontrollen, aber auch im täglichen Streifendienst, 103 alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen, bei 68 lag der Promillewert bei über 1,1 Promille. Hinzu kamen weitere 84 Fahrer, die sich unter Drogeneinwirkung hinters Lenkrad gesetzt hatten.

Alles gute Gründe für die Polizei, heißt es in der Mitteilung weiter, ihre Kontrollen in der "heißen Phase" der närrischen Zeit 2018 zu verstärken. Fahrten unter Alkohol und Drogen werden hart bestraft, warnen die Beamten. Neben einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und Punkten auf dem Flensburger Punktekonto, drohten den Alkohol- und Drogensündern empfindliche Geldstrafen, die nicht selten ein Monatseinkommen übersteigen würden. Durch den Verlust des Führerscheines würden häufig auch noch berufliche Konsequenzen hinzukommen.

Für Fahranfänger sei Alkohol am Steuer sogar ganz tabu. Für sie gelte seit August 2007 die 0,0-Promille-Grenze. Radfahrer seien übrigens ab 1,6 Promille fahruntüchtig. Besondere Vorsicht sei geboten, wenn Alkohol und Medikamente gleichzeitig eingenommen würden. In solchen Fällen könne es zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen. Bereits der Genuss kleiner und kleinster Mengen könne zur Fahruntüchtigkeit führen.

Die Polizei werde auch in diesem Jahr wieder während der gesamten Faschingszeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim verstärkt gegen Alkohol- und Drogensünder im Straßenverkehr vorgehen.