Von Willi Berg

Heidelberg. Eine Frau ist im Februar das Opfer von vermeintlichen Polizisten geworden. Die 64-Jährige aus Sinsheim soll dadurch um mindestens 300.000 Euro gebracht worden sein. Seit Mittwoch muss sich einer der mutmaßlichen Täter vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Der 30-jährige Türke bestreitet die Tat. Die Geschädigte erkannte ihn vor Gericht aber als den Mann wieder, den sie damals für einen Polizisten hielt. Und dem sie Schmuck, Goldmünzen, teure Uhren und Bargeld übergab in dem irrigen Glauben, der werde ihr Hab und Gut vor Kriminellen schützen.

Dass sie auf die Ganoven hereingefallen ist, erklärt sie sich so: "Die haben den Schalter gefunden." Die psychischen Folgen für das Opfer sind gravierend. Seit jener Nacht ist nichts mehr wie früher: "Ich bin menschlich ruiniert." Wenn auch nicht finanziell. Seither lebe sie in Angst und habe ihr Haus verriegelt.

Was an jenem 19. Februar dieses Jahres geschah, schilderte sie so: Am Abend habe sie Anrufe vom Polizeipräsidium Mannheim bekommen, wie sie glaubte. Man habe bei einer Festnahme eine Liste gefunden mit Namen von Personen, die überfallen werden sollen, hieß es. Darunter sei auch die Sinsheimerin. Bei ihrem Sohn sei bereits eingebrochen worden, der werde gerade ins Präsidium gefahren. Drei Verbrecher seien noch nicht gefasst. Eine Lüge, wie alles andere auch.

Immer wieder riefen zwei vermeintliche Oberkommissare an und bauten Druck auf. Sie behaupteten, die Täter seien bewaffnet und hätten Betäubungsgas dabei. Die Angst der Frau wurde immer größer. Im Hintergrund hörte sie in der Telefonleitung Funkverkehr: "Ich dachte, das muss die Polizei sein." Schließlich sei sie aufgefordert worden, den Inhalt ihres Tresors in eine Tüte zu tun. Ein "Kollege Schmitt" werde vorbeikommen und die Frau mitsamt ihren Wertsachen zum Präsidium fahren. "Ich habe alles in die Tüte reingestopft, was im Tresor war", erinnerte sich die 64-Jährige.

Gegen 23 Uhr verlies sie ihr Haus und wartete zitternd auf der Straße. Bis ein Mann auf sie zuging, ihr die Hand gab und sich als "Schmitt" vorstellte: "Ich habe ihm vertraut. Er war sehr nett." Dann habe der vermeintliche Polizist die Tüte "beschlagnahmt" und gesagt, sie brauche doch nicht aufs Präsidium mitzukommen. Und verschwand mit dem Schmuck, den sie selber nach ihren Ideen hat anfertigen lassen und deren Wert sie mit 200.000 Euro angibt. Hinzu kommen Goldmünzen für mehrere zehntausend Euro sowie sehr teure Uhren. Auch rund 30.000 Euro Bargeld steckten in der Tüte. Dass es der Angeklagte war, dem sie all dies in jener Nacht übergab, da sei sie sich "wirklich sicher". Früher hatte sie den korpulenten Mann bei einer Lichtbildvorlage eindeutig wiedererkannt. Vor allem wegen dessen "Schweinsäuglein", wie sie sagte.

Die Tat sei "ganz schlimm" für sie. Es mache ihr Angst, dass die Mittäter noch nicht gefasst sind. Und es vermutlich auch niemals werden. Wie in anderen Fällen auch, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Drahtzieher in der Türkei sitzen. Von dort rufen die sogenannten "Keiler" vor allem ältere Menschen an und geben sich als Polizisten aus. Ihnen fließt ein Großteil der Beute zu. Wenn überhaupt, werden nur die "Läufer" geschnappt, die Wertsachen bei den Opfern abholen.

Der Angeklagte ist bereits wegen einer ähnlichen Tat verurteilt worden. Die geschah schon zwei Tage nach dem Sinsheimer Fall. Bei Böblingen wurde er auf frischer Tat verhaftet als er fast 50.000 Euro bei einem Mann abholen wollte. Dem hatten die Ganoven am Telefon suggeriert, es handele sich um Falschgeld. Er habe sich darauf eingelassen, um Geldschulden bei einem Dealer zu bezahlen, sagte der Angeklagte. Die Tat in Sinsheim streitet der 30-Jährige jedoch ab.

"Ich war es zu 100 Prozent nicht", beteuerte er. Und behauptet, in jener Nacht im weit entfernten Hagen gewesen zu sein. Ein 23-Jähriger sagte als Zeuge, er habe seinen Kumpel um Mitternacht dort in einer Spielhalle gesehen, wo dieser 500 Euro gewonnen habe. Eine Angestellte der Spielhalle konnte den Gast vor Gericht aber nicht identifizieren. Nur an so viel erinnerte sie sich: Er war mollig, hatte dunkle kurze Haare und war um die 30. Das trifft ziemlich genau auf den Angeklagten zu.

Der Prozess wird am 22. November fortgesetzt. Dann soll auch das Urteil verkündet werden.