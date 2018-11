Mannheim/Dossenheim/Heidelberg/Weinheim. (pol/rl) Mindestens vier Mal schlugen Telefonbetrüger in der Nacht zum Montag zu. Das teilte die Polizei mit. Etwa ab Mitternacht wurden die Frauen zwischen 64 und 78 Jahren aus Mannheim, Dossenheim, Heidelberg und Weinheim von "falschen Polizeibeamten" angerufen. Auffällig an der aktuellen Serie war: Alle angerufenen Frauen hatten den Vornamen "Heidi".

In den Telefonaten gaben die "Beamten" vor, dass sie eine Einbrecher-Bande überwachen würden. Bei einem Festgenommenen hätte sie einen Zettel mit Namen und Anschrift der Angerufenen gefunden. Zudem seien die Täter gerade auf dem Weg zu den Geschädigten.

Die angerufene 72-Jährige wurde angewiesen, alle Wertsachen in eine Tüte zu packen und die vor die Wohnungstüre zu legen. Die Tüte würde dann ein "Beamter in Zivil" abholen. Dem solle die Frau die Tür per Gegensprechanlage öffnen, aber ihn nicht ansprechen.

Die Frau packte daraufhin Geld, Schmuck und ihre EC-Karte in die Tüte. Gegen 1.30 Uhr klingelte dann ein Unbekannter an dem Mehrfamilienhaus, dem die 72-Jährige "wie besprochen" die Tür öffnete.

Über den Türspion sah die Frau einen etwa 1,80 Meter großen "dicklichen" jungen Mann der eine dunkle Lederjacke trug. Er nahm die Tüte an sich und verschwand in der Dunkelheit.

Erst einige Zeit später wurde die 72-Jährige misstrauisch und rief die (richtige) Polizei an, wo der Betrug aufflog. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der Abholer beschrieb die Frau als 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, "dickliche" Figur. Zudem trug er eine Lederjacke.

Die anderen Frauen hatten den Betrugsversuch erkannt, waren nicht darauf eingegangen und hatten die Polizei verständigt.

Die Polizei rät: