Von Hans-Uli Mayer

Ulm/Heidelberg. Vor knapp zwei Wochen wurde der Angeklagte im Heidelberger Paketbomber-Prozess freigesprochen. In anonymisierter Form schildert der 66-Jährige die Geschehnisse aus seiner Sicht:

Sie wurden am 19. Februar wegen des Verdachts zweier Sprengstoffanschläge auf Lebensmittelhersteller verhaftet. Am 19. November sind Sie freigesprochen worden. Was waren Ihre ersten Gedanken?

Alles positiv. Der Freispruch war das Wichtigste, auch wenn das Gericht nicht restlos von meiner Unschuld überzeugt ist. Ich kann nur immer wieder sagen, dass ich mit der Sache nichts, aber auch gar nichts zu tun habe.

Stört es Sie nicht, dass es der Richter nur für "wahrscheinlich" hält, dass Sie nicht der Täter sind?

Nein, das ist, weil ich kein Alibi angegeben habe, dabei habe ich eines. Aber meine Frau, die bezeugen kann, dass ich zum fraglichen Zeitpunkt zu Hause war, war durch die Hausdurchsuchung so verängstigt, dass ich sie nicht als Zeugin vor Gericht rufen wollte.

Sie sind definitiv nicht der Täter? Oder haben Sie nur Glück gehabt, dass man es Ihnen nicht nachweisen kann?

Zu meinen Mithäftlingen in Mannheim habe ich immer gesagt: Der einzige, der hier unschuldig sitzt, bin ich. Ich habe die ganze Zeit nur deshalb so gut überstanden, weil ich ein reines Gewissen habe.

*

Den Anfang nimmt die Geschichte am 19. Februar 2021. Es ist ein Freitagabend, der 66-Jährige und seine Frau sitzen bereits im Schlafanzug vor dem Fernseher in ihrem Reihenhaus in Ulm-Wiblingen. Plötzlich gibt es einen ohrenbetäubenden Schlag, "ich dachte, jetzt bricht der Nachbar durch die Wand". Doch es ist nicht der Nachbar, es sind Männer der polizeilichen Spezialeinheit SEK und der Kripo Ulm, die die Haustür aufbrechen, vermummt und schwer bewaffnet in der Wohnung stehen.

"Da denkst du nur, die Welt geht unter. Ich dachte, das war es jetzt." Die Polizisten schreien, er schreit, seine Frau schreit – "es war ein riesen Durcheinander, wie im Film, ich konnte keinen klaren Gedanken fassen". Der Mann und seine zierliche Frau werden im Schlafanzug aus dem Haus gezerrt und auf den Boden gelegt, wo ihnen Handschellen angelegt werden. "Ich wollte wissen, was sie von uns wollen, dann hat einer etwas von Sprengstoff gesagt, mehr nicht. Der hatte einen ziemlich rüden Ton an sich."

Was genau ihm vorgeworfen wird, erfährt der Rentner erst am nächsten Mittag, als er in Heidelberg vor dem Haftrichter steht. Noch in der Nacht ist er bei der Kripo in Ulm erkennungsdienstlich behandelt worden, eine erste Vernehmung hat er abgelehnt. "Ich bin Krimi-Fan und weiß, dass man ohne seinen Anwalt nichts sagt." Danach ist er in eine Zelle gebracht worden, wo er nur in Unterwäsche gekleidet auf einer mit Plastik bezogenen Pritsche nächtigen muss. Von seiner Frau weiß er, dass die Polizei das Haus bis in die frühen Morgenstunden hin durchsucht hat.

Am Samstagvormittag wird er dann von zwei Beamten des LKA aus Stuttgart abgeholt, die ihn in einer E-Klasse nach Heidelberg bringen. "Die sind mit Tempo 160, 170 wie die Verrückten über die Autobahn gerast." Kurz vor dem Ziel gibt es einen Unfall. Die Beamtin am Steuer hat vor einer Baustelle nicht mehr rechtzeitig einfädeln können und eine Vollbremsung hingelegt, die der nachfolgende Autofahrer zu spät bemerkt und auffährt. Anderthalb Stunden dauert die Unfallaufnahme, währenddessen der Ulmer immer noch nicht weiß, wie ihm geschieht.

Erst in Heidelberg werden ihm der Haftbefehl eröffnet und alle Details genannt, die ihm vorgeworfen werden: Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gefährliche Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung – "das hört sich wie ein halber Mordanschlag an", sagt der 66-Jährige: "Vier Menschen soll ich verletzt haben. Da fällt einem der Blutdruck ziemlich schnell ziemlich tief."

Dann wird er ins Gefängnis nach Mannheim gebracht. Zuvor allerdings muss er sich bei der Kripo einem Fotoshooting der besonderen Art unterziehen. Fotos von vorne, von hinten, von der Seite, Fotos mit und ohne Schal, Fotos mit und ohne Kappe, Fotos mit und ohne Jacke – dem Verdächtigen auf dem Video aus dem DHL-Shop in der Ulmer Innenstadt nachgestellt, wo die Sprengsätze aufgegeben worden sind. Mit dem einen Unterschied, dass der 66-Jährige darauf beharrt, dort noch nie in seinem Leben gewesen zu sein.

Am schlimmsten ist, dass er im Gefängnis keinen Kontakt zu seiner Ehefrau bekommt. Das erste Telefongespräch mit ihr kann er erst knapp zwei Monate nach seiner Verhaftung führen, danach besucht sie ihn einmal im Monat. Große Hoffnungen setzt er in die erste Haftprüfung. Als der Oberstaatsanwalt überraschend neue Zeugenaussagen auf den Tisch legt, sind diese aber schnell zerstoben. Der Antrag auf Aussetzung des Haftbefehls wird zurückgezogen, weil zwei ehemalige Arbeitskollegen schwere Vorwürfe erhoben haben. Sie wollen in der Person auf dem Video aus der Postfiliale eindeutig ihren ehemaligen Kollegen erkannt haben. "Ich weiß nicht, warum die das gesagt haben. Wir haben 30 Jahre zusammen gearbeitet und hatten nie Streit."

Und dann kommt der 4. Oktober, der alles verändert. Ein Anthropologe hat in einem Gutachten schlichtweg ausgeschlossen, dass der Mann auf dem Video und der angeklagte Ulmer Rentner ein und dieselbe Person sind. Am 4. Oktober lässt das Landgericht den 66-Jährigen vorläufig frei. Eine Vorentscheidung:

Wie haben Sie darauf reagiert?

Ich dachte, der Wachtmeister verarscht mich, als er mir sagte, dass ich frei komme. Dann musste ich mich erstmal hinsetzen und tief durchatmen. Ich saß 228 Tage unschuldig im Knast. Es war ein äußerst komisches Gefühl.

Wie ging es weiter?

Zu Hause habe ich meine Frau umarmt, die in Tränen aufgelöst war. Dann haben wir etwas gegessen – endlich wieder eine frische Brezel – und einen ruhigen Abend verbracht. Die erste Nacht im eigenen Bett war wie drei Weihnachten auf einmal.

*

Inzwischen hat die Strafkammer des Landgerichts Heidelberg den Rentner freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf Revision, das Urteil ist somit rechtskräftig. So froh der 66-Jährige darüber ist, so schwere Vorwürfe erhebt er. "Aufgrund solch magerer Indizien einen so martialischen SEK-Einsatz zu fahren, ist völlig unangemessen. Das war so, als müssten sie ein Terroristennest ausheben. Ich bin nur 1,60 Meter groß, meine Frau wiegt nur 45 Kilogramm. Da muss man nicht so maßlos vorgehen."