Am Sonntagmorgen lag die Fähre noch am Ladenburger Ufer. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Am Morgen nach dem tragischen Unfall lag die Neckarhäuser Fähre noch immer an Land. Bei dem Unglück am frühen Samstagabend waren ein 86-Jähriger und seine 76-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihr Auto war während der Überfahrt von Neckarhausen nach Ladenburg von der Fähre in den Fluss gerollt und dort versunken. Für die beiden Senioren kam jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot aus ihrem Fahrzeug geborgen werden.

Während der Rettungsarbeiten am Samstagabend war der Schiffsverkehr eingestellt, wurde jedoch gegen 21.40 Uhr von der Polizei wieder freigegeben. Auch der Fährbetrieb konnte laut einer Sprecherin am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr wieder aufgenommen werden. Als die RNZ dort eintraf, lag die Fähre jedoch noch auf Ladenburger Seite am Ufer. Einige Polizisten waren mit Vermessungsarbeiten beschäftigt, und die Fährbetreiber suchten mit einer Stange im Neckar nach einem Gegenstand. "Zu dem Vorgang gestern Abend sagen wir nichts", erklärte einer der Eigentümer der Fähre auf Nachfrage der RNZ. Einige Schaulustige beobachteten die Situation, der Tod der beiden Unfallopfer hatte sich auch in Ladenburg herumgesprochen. "Das ist schrecklich. So einen Vorfall hat es hier noch nie gegeben", meinte ein Passant. "Mir ist es allerdings schleierhaft, wie so etwas passieren kann. Schließlich gibt es eine Schranke, die das Fahrzeug hätte zurückhalten müssen."

Auch der Kommandant der Ladenburger Feuerwehr, Harald Lange, sprach von einem tragischen Einsatz. Die Wehrleute hätten das Schlimmste befürchtetet, als sie alarmiert wurden und von zwei vermissten Personen hörten. Bei Unfällen auf dem Neckar tritt der "Neckar-Alarmplan" in Kraft, mit dem unter anderem die Feuerwehren in Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim und Dossenheim informiert werden.

Wenn Personen vermisst werden, stellen die Wehren sich ihre Boote gegenseitig zur Verfügung, so auch am Samstag. Die Rettungsboote aus Ilvesheim, Dossenheim und Edingen-Neckarhausen unterstützten die zwei Bootsbesatzungen der Ladenburger Wehr.

Den Einsatz der Wasserschutzpolizisten aus Mannheim hatte das Polizeipräsidium in Göppingen koordiniert. Auch die Retter der DLRG und die Taucher der Berufsfeuerwehr Mannheim stiegen ins Wasser, um das versunkene Auto zu suchen. Ein Polizist hatte sogar noch vor Eintreffen der Feuerwehrtaucher versucht, Hilfe zu leisten. Er hatte unter Wasser nach dem versunkenen Auto gesucht, konnte das Fahrzeug aber nicht sehen.

Den Tauchern der Berufsfeuerwehr Mannheim gelang es schließlich, das Fahrzeug zu orten. Mit einem Hebekissen wurde das Auto, das Lange zufolge sehr schnell gesunken war und auf dem Dach am Grund des Neckars lag, an die Wasseroberfläche gehievt. Die Feuerwehr Ladenburg zog den Pkw anschließend mit einer Seilwinde an das Ladenburger Ufer, wo die traurige Vermutung Realität wurde: Der 86-jährige Fahrer und seine Frau waren im eigenen Wagen ertrunken. Alle Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Für die Wehrmitglieder sei der Einsatz zwar belastend gewesen, aber man habe professionell gehandelt, erzählt Lange.

Ebenfalls vor Ort waren vier Unfallpsychologen der Feuerwehr, die sich in erster Linie um die Fährleute kümmerten. Die Retter hätten die Dienste der Psychologen diesmal nicht in Anspruch nehmen müssen, so Lange. Er selbst hat einen ähnlichen Unfall am Neckar noch nicht erlebt. Die Ladenburger Wehr wurde zwar schon öfter gerufen, weil Fahrzeuge vom Ufer aus in den Fluss gerollt seien. Allerdings hätten dabei nie Personen in den Wagen gesessen, so der Feuerwehrkommandant.

Die Neckarhäuser Fähre verbindet Ladenburg und Neckarhausen auf der Höhe der Landesstraße 597. Auch in Neckarhausen gab es schon Unfälle an der Auffahrt auf die Fähre. So erinnert sich Lange an einen Traktor, der vor 20 Jahren in den Neckar rollte. Für die Bergungsarbeiten wurde damals auch die Feuerwehr Ladenburg zu Hilfe gerufen.