Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Schon seit dem Hochmittelalter ist eine Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg belegt; seit 1745 mit dem von der kurfürstlichen Hofkammer verbrieften Fährrecht der Neckarhäuser Erbbeständer, und seit 2000 setzt die aus dem Havelland erworbene, etwas größere Nachfolgerin der unvergessenen noch holzbeplankten Kettenfähre die Autos, Radfahrer und Fußgänger über den Fluss.

Die Lage ist so idyllisch, die tuckernde Überfahrt so kurzweilig und beschaulich, dass ein so schrecklicher Unfall wie jener am Samstag mit zwei Toten in umso bittererem Kontrast dazu steht. "So etwas hat es hier noch nicht gegeben", mit diesem Zitat eines Passanten war der gestrige RNZ-Bericht überschrieben. Tatsächlich ist es hier - soweit überliefert - nie zuvor zu tödlichen Unfällen gekommen.

Drei Menschenleben aber kostete ein fataler Fahrfehler wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, über den im 1995 erschienenen Fährbuch von Klaus Backes und Günter Fillbrunn zu lesen ist. Im Sommer 1945 wollten drei amerikanische Besatzungssoldaten "nach einem Zechgelage im Schloss" mit ihrem Jeep über die von den Amerikanern an der Fährstelle erbaute Pontonbrücke nach Ladenburg rüber, fuhren aber versehentlich auf die daneben liegende Fähre, schossen über diese hinaus, stürzten mit dem Wagen in den Neckar und ertranken.

Nur das Heck blieb über Wasser

Wenige Monate zuvor hatte sich dort ein nicht minder tragischer Todesfall ereignet. Damals war die Eisenbahnbrücke von Deutschen Soldaten gesprengt worden, um die näher rückenden Amerikaner zu bremsen. Gleiches sollte mit der Fähre geschehen, doch kamen die Fährleute dem zuvor und setzten ihre "fliegende Brücke" selbst auf Grund - durch Vollschöpfen des stählernen Schiffskörpers. Die Fähre aber sank so unvermittelt und schnell, dass es einen mit kurzer Kette angehängten Nachen schlagartig mit runter zog. Nur das Heck blieb über Wasser. Ein in dem Boot sitzender französischer Kriegsgefangener bekam Panik, kletterte aufs Heck, sprang aber dann, obwohl Nichtschwimmer, in den Fluss und starb.

Glimpflicher ging bei regulärem Betrieb ein Unfall ab, der gleichwohl wegen seiner besonderen Kuriosität in die Fährgeschichte einging: Am 2. Oktober 1971, heute vor genau 47 Jahren, ließ der junge Fahrer eines amerikanischen "Straßenkreuzers" bei der Überfahrt plötzlich seinen 350-PS-Motor hoch drehen, brauste los und stürzte ins Wasser. Doch anders als die beiden Verunglückten vom Samstag hatte er Glück. Der Wagen drehte sich nicht, und der 28-Jährige konnte sich durch das Fenster aufs Dach retten.

Dass er dort sitzend lautstark rief, sein Wagen sei 30.000 Mark wert, wurde von Augenzeugen als Prahlerei verstanden. Doch stellte sich später heraus, dass ihm das Auto gar nicht gehörte, sondern von einem Mannheimer Händler nur zur Probefahrt überlassen worden war. Schon in früherer Zeit hatte es an oder mit der Fähre Unfälle zum Glück ohne Personenschaden gegeben: 1851 rissen bei plötzlichem Wasseranstieg die Halteseile. die Fähre trieb "mit drei schwerbeladenen Branntweinwagen und mehreren Leuten" ab. Erst der dritte Ankerwurf griff und stoppte unter einem der Brückenbögen die Schreckensfahrt.

1870 prallten zwei durch Hochwasser losgerissene Badehäuser des Grafen von Oberndorff und des Ladenburgers Georg Seiler gegen die Fähre und deren Nachen. Die Ankerketten rissen, die Fähre samt Beiboot trieben bis hinter Seckenheim. 1887 kam an der Fährstelle eines von zwei Zugpferden eines Fuhrwerks ums Leben. Der schwerer Bierwagen wollte gerade auffahren, als die Halteketten rissen und die Fähre sich zu früh vom Ufer löste.

Die Pferde waren schon auf dem Deck, wurden in den Fluss zurückgezogen; nur eines konnte man retten. Wenige Jahre danach bereits sollte die Fähre durch ein Hochseil sicherer und der Betrieb quer über die Schiffswasserstraße flexibler werden. Realisiert wurde dies aber erst Mitte der 1970er Jahre.