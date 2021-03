Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Als wir vor vier Jahren mit Jochen Wier sprachen, war er noch hochmotiviert, im Sitzvolleyball durchzustarten. Nun hatten wir den jungen Mann vor wenigen Tagen wieder am Apparat. Er sagt: "Das ist Geschichte. Die Gegner haben meine Schwachstelle einfach eiskalt ausgenutzt."

Was er meint? Jochen Wier, 29, fehlen nicht nur beide Beine, sondern auch der linke Arm. Lächelnd fügt er hinzu: "Die Schmetterbälle kamen deshalb alle auf meine linke Seite. Da ist man irgendwann chancenlos." Wier nimmt’s mit Humor. Und macht einfach das, was er schon immer getan hat – er lässt sich nicht unterkriegen, versucht die Dinge positiv zu sehen und sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren.

Jochen Wier im RNZ-Videointerview Produktion: Matthias Kehl und Paul Pflästerer

"Ich habe mich von nichts abhalten lassen"

Das ging schon vor knapp elf Jahren los, als der damalige Auszubildende im Stuttgarter Nachtleben K.o.-Tropfen in sein Getränk gemischt bekam, plötzlich spurlos verschwand und am nächsten Morgen auf dem Dach einer S-Bahn gefunden wurde. Der Starkstrom traf ihn, er lag vier Tage im Koma – eine Geschichte wie im Film. Was tatsächlich passiert ist, weiß er bis heute nicht.

Hintergrund Sie zeigen Gesicht und mehr – mal alleine, mal mit prominenten Profisportlern: Amputierten-Athleten aus der Region. Sie stehen im Mittelpunkt der Charity-Aktion "The Face of Athletes" des Vereins "Anpfiff ins Leben" in Zusammenarbeit mit der Fotografin Nicole Simon. Die Erlöse [+] Lesen Sie mehr Sie zeigen Gesicht und mehr – mal alleine, mal mit prominenten Profisportlern: Amputierten-Athleten aus der Region. Sie stehen im Mittelpunkt der Charity-Aktion "The Face of Athletes" des Vereins "Anpfiff ins Leben" in Zusammenarbeit mit der Fotografin Nicole Simon. Die Erlöse kommen Förderprojekten des Vereins im Amputiertensport zugute. Die RNZ ist Medienpartner der Aktion. Simons Schwarz-Weiß-Fotoserie zeigt Athleten aus unterschiedlichen Bereichen. Egal, ob Star oder Amateur, ob Frau oder Mann, ob gehandicapt oder nicht – der Sport vereint sie. Da ist die Sitzvolleyballerin Salome Hermann mit Speerwurf-Vizeeuropameister Andreas Hofmann zu sehen, Amputierten-Fußballer Stefan Schmidt mit "Hoffes" Mittelfeldspieler Sebastian Rudy oder Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki mit Leichtathlet Patrik Heidenreich, der mit einer Lauffeder seine Runden dreht. Die 15 Einzel- und Paarporträts gehen "auf Tour", erste Station ist im Mai "Engelhorn Sports" in Mannheim. Alle vier bis sechs Wochen wechselt die Schau den Ort. "Anpfiff ins Leben" freut sich auf weitere Aussteller. Die Serie gibt es für Zuhause aber auch ein paar Nummern kleiner. Gegen eine Spende von 20 Euro können die Aufnahmen in Form eines Hochglanz-Postkartenkalenders erworben werden, ab 50 Euro ein mit den 15 Fotos bestücktes Notizbuch. (alb) Info: www.faceofathletes.de

Was ihm aber direkt klar war: Es muss weitergehen. Durch die Bewegungsförderung des Vereins "Anpfiff ins Leben" entdeckte er den Sport für sich – auf Sitzvolleyball folgte Marathon. Nun ja, es liegt nicht gerade nahe, auf die Idee zu kommen, 42,195 Kilometer zu Fuß zu absolvieren, wenn einem beide Beine fehlen. Wier sagt: "Für viele klingt es absurd, aber ich habe mich von nichts abhalten lassen." Sieben Jahre nach seinem Unfall läuft er in Bremerhaven auf Prothesen einen Marathon. In unter vier Stunden. "Sport ermöglicht, Grenzen zu überschreiten", sagt er: "Ich wollte mehr." Deshalb war Wier auch direkt begeistert, als er erstmals von der Charity-Kampagne "The Face of Athletes" hörte – "Anpfiff ins Leben" brachte Sportler aus der Region zusammen, die von Star-Fotografin Nicole Simon 2019 gekonnt vor der Linse in Szene gesetzt wurden.

Wier erinnert sich, er sollte verschiedene Positionen lange still halten, ohne sich dabei großartig zu bewegen. Und dabei noch dynamisch und natürlich gut aussehen. Er lacht: "Das war fast anstrengender als jede Trainingseinheit."

Doch der Aufwand hat sich gelohnt, das Ergebnis kann sich sehen lassen. "Es geht um Diversität, Sportarten und vor allem Menschen", sagt Wier: "Wir wollen damit eine große Aufmerksamkeit schaffen. Denn nicht nur der Profisport spielt eine zentrale Rolle in der Gesellschaft." So nimmt Sport auch einen großen Teil seines Lebens ein. Nachdem der Marathon geschafft war, suchte Wier eine Ergänzung. Er sagt: "Das war mir irgendwann zu langweilig." Er wollte also nicht "nur" laufen und entdeckte folgerichtig den Triathlon für sich. Mittlerweile trainiert er bis zu 15 Stunden in der Woche, sitzt jeden Tag auf dem Fahrrad – nur das Schwimmen, seine eigentlich schwächste Disziplin, kann er aufgrund der momentanen Verordnungen nicht verbessern.

Die Bäder sind bekanntlich geschlossen. Das früh gesteckte Ziel steht trotzdem noch: Wier will irgendwann zu den Paralympics. "Das Niveau ist wirklich hoch", sagt er: "International ist die Konkurrenz extrem gut, ich sehe das aber für mich eher als Herausforderung." Aufgeben ist nicht, nicht bei Jochen Wier. Der Traum der Paralympics lebt also weiter.