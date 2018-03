Bei dem Tanzwettbewerb von Starmoves traten Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Kategorien an.

Von Marion Gottlob

Hockenheim. Die Musik war so laut, dass der Boden vibrierte - und der Applaus war noch lauter. Mehr als 40 Tanzgruppen traten zum Wettbewerb "European Dance Contest" von Starmoves Championship in der Stadthalle Hockenheim an, manche Teams kamen mit mehr als 100 Tänzern zu der europäischen Veranstaltung in die Formel-1-Stadt. Die Qualität der Präsentationen war überragend, und das hatte seinen Grund in dem erstklassigen Training, bei dem die Tänzer die neuesten Choreografien von Stars auf ihre Art und Weise umsetzten.

Unter den Teilnehmern waren einige richtige Tanzasse: Der elf Jahre alte Louis Hasselbach aus Mainz ist seit kurzem süddeutscher Hip-Hop-Meister in seiner Altersklasse und hat bei einem Tanz-Wettbewerb einen Video-Dreh mit Nike und Flying Steps gewonnen, der nun im Internet ausgestrahlt wird. Er sagt: "Ich bin fast ausgerastet vor Glück." Nun eroberte er für sich in der Kategorie Solo-Freestyle einen zweiten Platz. Der Pokal für den ersten Platz ging überraschend an Kim Beryl-Wemdo. Für die 15-jährige Newcomerin war es der erste Solo-Auftritt, und sie überzeugte durch ihr natürliches Gefühl für die Musik. "Manchmal bin ich die ganze Woche in der Tanzschule - es macht Spaß, mit der Musik zu gehen", erklärte sie lächelnd.

Hinter dem Tanz-Event steht die Marke Starmoves. Das ist ein Lizenzsystem für die Originalchoreografien von Stars, so Tänzer die Choreografien in Hunderten von Tanzschulen in ganz Europa erlernen können. Jeden Monat üben Tanzschüler in ihrer Starmoves-Tanzschule zum Beispiel die Choreografien aus den neuen Beyoncé-Videoclips oder die Moves von Teenieschwarm Justin Bieber. Aus diesen Elementen entstehen dann eigene Shows.

Die Dance Academy aus Bad Säckingen heimste im vergangenen Jahr gleich drei Preise ein. Nun verteidigte "Young Passion" in blau-goldenen Pailetten-Jacken und Netzstrümpfen in der Kategorie Junior Big den Titel. "Alles, was ich mit meiner Kollegin Debora Fanelli lerne, geben wir an unsere Schüler weiter", erzählte Trainerin Lisa Eckstein. Und die Tänzerinnen Cay (12) und Miriana (11) betonten: "Man kann sich auf sein Team verlassen - und alles macht Spaß."

Die Veranstaltung startete schon kurz vor 8 Uhr am Morgen. Die Tanz-Gruppen von "Holodeck Dance Center" aus Fulda waren morgens um 3 Uhr aufgestanden und dann mit dem Bus angereist. "Es lohnt sich, diese Leidenschaft für den Tanz mit anderen zu teilen. Die jungen Leute lernen für das Leben - sie haben den Mut, vor so vielen Menschen auf der Bühne zu stehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und sie stecken auch Kritik ein", betonte Trainerin Liane Schmitt. Zu den jüngsten Teilnehmern zählten die sieben Jahre alte Luana und die zehnjährige Jessica aus Neu-Ulm. Sie wurden schon mehrfach ausgezeichnet: "Es ist toll, wie man hier mit Beifall angefeuert wird." Die Jungs waren in der Minderheit, aber dennoch gut vertreten. André Laut (18) und Gerhard Breitholz (17) tanzten als Duo.

Mucho Tokic hat Starmoves Championship vor acht Jahren gegründet. Der Wettbewerb findet seit fünf Jahren in Hockenheim statt: "Der Ort liegt für günstig, die Räume sind gut geeignet." In der Jury saß auch Roy Douan, der schon Show-Konzept für Mercedes, BMW, Porsche und Adidas gestaltet hat. Als Jury-Mitglied achtete er auf Dynamik, Energie, Kreativität, Ausstrahlung und Synchronizität der Teams. Er erinnerte sich, dass ihm selbst bei manchen Wettbewerben vor Stress und Anstrengung übel wurde: "Man geht an seine Grenzen - aus der eigenen Komfort-Zone heraus."