Mannheim/Schwetzingen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war mit etwa zehn Grad minus die kälteste Nacht des Jahres in der Metropolregion, und bereits am gestrigen Mittwoch bot die Firma Kartoffel Kuhn auf dem Mannheimer Großmarkt in Kooperation mit dem Schwetzinger Großhändler Armin Rohr den ersten deutschen Spargel aus heimischem Anbau zum Verkauf an. Und das will sie von nun an täglich. Gibt es nicht? Gibt es doch!

Angesichts der derzeit herrschenden Temperaturen schüttelt der Laie verständnislos den Kopf und fragt sich, wie es überhaupt möglich ist, jetzt frischen Spargel zu ernten. Die zahlreichen Sonnenstrahlen in den vergangenen Tagen haben es ermöglicht. Das königliche Gemüse war in sogenannten Sonnentunneln gereift.

Spargelanbau: Es war König Ludwig XIV., der im Frankreich des 17. Jahrhunderts Spargel anpflanzen ließ, der schon in der Antike als besonderer Leckerbissen galt. Daher stammt wohl auch der heute noch gültige Begriff "königliches Gemüse". Der Pfälzer Kurfürst Karl Ludwig wollte dieser Liebhaberei nicht nachstehen und ließ ab 1668 das "weiße Gold" in seinem Gemüsegarten auf dem Areal des Jagdschlosses in Schwetzingen anbauen. Folgerichtig wird in diesem Jahr Jubiläum gefeiert, am 21. April kommt der Dreisternekoch Joachim Wissler anlässlich 350 Jahre Schwetzinger Spargel zum traditionellen Anstich. Der Siegeszug des Stangengemüses hat dazu geführt, dass es heute in Deutschland rund 22.000 Hektar Anbaufläche gibt. Der Obst- und Gemüsevertrieb (OGV) Bruchsal war im Jahr 2016 mit 6000 Tonnen Spargeln der größte Vermarkter deutschen Spargels. Saison ist immer von etwa Mitte April bis zum Johannistag am 24. Juni. leo

In den vergangenen Jahren haben einige Erzeuger in diesen verfrühten Anbau kräftig investiert. Händler Rohr erläutert die Technik, mit der das Wachstum des Spargels beschleunigt wird: Der Spargel darf in der Erde wachsen, wohlbehütet unter folienbedeckten Dämmen, die wiederum vor Kälte und Witterungsschwankungen durch Sonnentunnel geschützt sind. Zusätzlich wird das Wachstum unterhalb der Spargelwurzel durch eine "Fußbodenheizung" intensiviert, die ihre Wärme durch heißes Wasser, das in Rohren fließt, abgibt. So viel Komfort will das königliche Gemüse schon haben.

In den großzügig angelegten Sonnentunneln, mit denen mehrere nebeneinander liegende Spargeldämme überdacht sind, staut sich die Sonneneinstrahlung über Tag so intensiv, dass diesem Wärmespeicher auch sinkende Nachttemperaturen nichts anhaben und der Spargel ohne große Temperaturschwankungen optimal sprießen kann. Die Sonne bringt in Kombination mit den Folientunneln und der "Fußbodenheizung" die gebündelte Wärme in die Dämme, die notwendig ist, um die beim Spargelwuchs erforderliche Bodentemperatur von elf Grad Celsius herzustellen. Diese Wachstumsbeschleunigung gehe ohne Chemie über die Bühne, betonten Rohr und Mike Cunningham, bei Kartoffel-Kuhn für den Ein- und Verkauf zuständig.

Dass dieser Mehraufwand und Materialeinsatz seinen Preis hat, versteht sich von selbst. Und man fragt sich schon, warum Spargel im Februar sein muss. Aber: Was sein muss, regelt der Markt. Die Nachfrage übersteigt derzeit das knappe Angebot. So muss der Endverbraucher für den "Winter-Spargel" seinen Geldbeutel weit öffnen und zwischen neun Euro für Suppenspargel und stolzen 19 Euro für die Klasse I pro Kilogramm bezahlen. Die ersten 125 Kilogramm Spargel des Jahres waren gestern aber dennoch ruckzuck verkauft. Hauptabnehmer waren Gourmetrestaurants und Delikatessenläden. Aber auch einige Wochenmarkthändler ließen sich diese Offerte nicht entgehen. Zumindest bis Ostern wird sich an diesem Hochpreisniveau wohl nichts ändern. Doch Rohr macht Spargelliebhabern Hoffnung, dass die Preise nach den Feiertagen gewaltig fallen werden.

Gleichzeitig ist Warten auf den Freilandspargel angesagt. "Durch den extrem kalten Winter ist die Vegetation im Vergleich zum Vorjahr noch sehr weit zurück. Der Verbraucher wird sich dieses Jahr bis Mitte, möglicherweise sogar Ende April gedulden müssen. Vorausgesetzt, wir bleiben von weiteren Kälteeinbrüchen oder - noch schlimmer - Bodenfrost verschont", so Rohr. Bis zum traditionellen "letzten Stich" am Johannistag, 24. Juni, bleibt aber noch genügend Zeit, der Spargelleidenschaft mit verbraucherfreundlichen Preisen zu frönen.