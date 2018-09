Von Willi Berg

Heidelberg. Die Geschichte klingt völlig abgedreht. Ein wohl den Reichsbürgern nahestehender Mann soll hohe Summen unter anderem von Richtern, Bankern und Politikern gefordert haben. Und das mit abstrusen Begründungen. Seit Donnerstag muss sich der 64-jährige Arbeitslose nun vor dem Heidelberger Schöffengericht verantworten.

Zehn Millionen Euro sollte allein Helmut Schleweis im Herbst 2015 zahlen, so die Anklage. Damals war er Chef der Sparkasse Heidelberg, seit kurzem ist er designierter Sparkassen-Präsident. Vom Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding soll der Angeklagte eine Million Euro verlangt haben. Ebenso viel von Richtern, Staatsanwälten und einer Notarin. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hätte "nur" 100.000 Euro zahlen sollen. Nach den Ermittlungen verschickten der Angeklagte und seine Frau über mehrere Jahre hinweg rund 60 Schreiben mit Geldforderungen. Zuvor wurden die Adressaten aufgefordert, eine beglaubigte "Gründungsurkunde" der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslandes Baden-Württemberg zu schicken. Von Anwälten wurde eine "Zulassung der Militärregierung" verlangt. Und das innerhalb von 72 Stunden. Ansonsten wären zwischen 30.000 und zehn Millionen Euro fällig geworden.

Die Forderung werde in ein internationales Schuldnerverzeichnis des Staates Washington aufgenommen, hieß es. Tatsächlich gelang es, einige der "Schuldner" eintragen zu lassen. Ohne dass die Rechtmäßigkeit der Forderung dort geprüft wurde. So wurde Martin Blessing, der damalige Vorstandschef der Commerzbank, offenbar als "Schuldner" registriert. Zehn Millionen Euro sollte er an das Paar zahlen. Der Grund: Er habe die Zwangsversteigerung ihrer Immobilie nicht zurückgenommen. Was nicht verwundert: Niemand nahm die wirren Schreiben sonderlich ernst. Auch nicht der damalige Bundespräsident, Joachim Gauck. Geld wurde von diesem zwar in dem Brief vom September 2016 nicht gefordert. Vielmehr wollte der Angeklagte Gauck in Kenntnis setzen, dass Heidelberg "von Badischen Staatsangehörigen bewohnt wird und souverän ist". Die Stadt erkläre den USA "als Hauptsiegermacht und allen anderen alliierten Besatzungsmitgliedern unilateral den Frieden". Weiter hieß es: "Wir fordern Sie im Namen der Menschlichkeit auf, uns den Frieden zu erklären." Das Schreiben verwendete den Briefkopf der Stadt und war von "Bürgermeister Bernd aus der Familie der A." (Nachname des Angeklagten) unterzeichnet.

Für Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt ist dies Amtsanmaßung und Titelmissbrauch. Zudem beschuldigt er den 64-Jährigen unter anderem der versuchten Nötigung in 39 Fällen und der Anstiftung hierzu. Ein als Zeuge gehörter Richter sagte, der Angeklagte erkenne den Staat nicht an und glaube die Bundesrepublik sei eine GmbH. Der Mann habe von ihm 500.000 Euro Schadenersatz verlangt. Zuvor hatte der Richter dessen Klage abgewiesen, weil er nicht zuständig war.

Das Verfahren gegen die mitangeklagte Ehefrau wurde am ersten Prozesstag eingestellt. Die 61-Jährige gab zu, mehrere Briefe ihres Mannes unterschrieben zu haben. Zuvor habe sie "nur drüber geguckt" und den Inhalt nicht verstanden. Sie habe sich "keine Gedanken gemacht und ihrem Mann blind vertraut, um unser Haus zu retten". Das sei noch nicht abbezahlt und mit 180.000 Euro belastet. "Nichts mehr unterschreiben", gab ihr die Vorsitzende Richterin, Nicole Bargatzky, mit auf den Weg.

Der Prozess gegen den Gatten geht indes weiter. Die Vorsitzende mahnte ihn: "Hören sie damit auf." Darauf der Angeklagte: "Versprochen". Mehr sagte er nicht. Er und seine Frau leben von Hartz IV und sind wegen Sozialversicherungsbetruges vorbestraft. Für den Prozess sind drei weitere Tage anberaumt. Das Urteil soll am 18. Dezember gesprochen werden.