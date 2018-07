Der Schwetzinger Grünen-Landespolitiker erklärte, wieso er das Lutherhaus verließ. Wir geben die Stellungnahme in gekürzter Form wieder: "Bereits im Vorfeld der letzten Linienbündel-Ausschreibung [...], diskutierte ich [...] mit Herrn Winnes vom VRN die Problematik der fehlenden Anschlüsse der in Ost-West-Richtung verlaufenden Buslinien an die Bahnhöfe in Walldorf-Wiesloch und Speyer. Zur Begründung verwies ich [...] auf die fehlende Netzverknüpfung der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Bahnlinien Ludwigshafen - Germersheim über Speyer im Westen, Mannheim - Graben-Neudorf über Neulußheim in der Mitte und Heidelberg - Bruchsal über Wiesloch-Walldorf im Osten [...].

Als positives Ergebnis meines damaligen Vorbringens sehe ich die eingeführten vereinzelten Fahrten bis zum Speyerer Bahnhof an. [...] Für den Anschluss in Walldorf wollte Winnes keine Verbesserungen versprechen. Wörtlich sagte er [...]: "Dort fährt die SWEG (Südwestdeutsche Verkehrs-AG; Anm. d. Red.), die das alleinige Recht auf den Betrieb des Busverkehrs zwischen dem Zentrum von Walldorf und dem Bahnhof hat." Als ich nach den rechtlichen Grundlagen für dieses Monopol und nach den Möglichkeiten, dieses zu beenden, fragte, antwortete Herr Winnes, er sähe die Linienverlängerungen [...] auch als sinnvoll an. Für ihre Realisierung würden Zusatzkosten von jährlich 200.000 Euro anfallen, die von den drei nutznießenden Gemeinden Altlußheim, Neulußheim und Reilingen zu tragen seien. Alle drei Kommunen hätten ihm [...] eine Absage erteilt. [...] Schon damals konnte mir auf Nachfrage kein einziger Gemeinderat aus den drei Gemeinden bestätigen, dass eine entsprechende Anfrage behandelt worden sei.

Wenn nun am Montag [...] Herr (Winnes, Anm. d. Red.) auf meine gleichlautende Frage antwortet, da könne man nichts mehr machen, [...] erscheint mir das zynisch. Ich hätte erwartet, dass Herr Winnes die Stimmung im Saal aufgegriffen und eine [...] gute Lösung in Aussicht gestellt hätte. Schließlich ist die Ausschreibung noch nicht erfolgt und Änderungen an den Linienbündeln [...] derzeit noch möglich. Als Dienstleister für den ÖPNV hätte der VRN meiner Meinung nach die Pflicht, den Kreistag auf die Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen [...]. Ich empfand Herrn Winnes’ Verhalten mir gegenüber als verletzend. Da bereits um 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des Grünen-Ortsverbands Schwetzingen [...], bei der meine Anwesenheit gefordert war, begonnen hatte, sah ich keinen Grund mehr, mich dieser Situation weiter auszusetzen.

Ich bitte alle Anwesenden um ihr Verständnis und verspreche, gleichwohl an der Sache dranzubleiben [...].