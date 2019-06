Eppelheim/Mannheim. (pol/van) Geklickt haben die Handschellen für einen mutmaßlichen Vergewaltiger. Diesen hatten Videoaufnahmen am Mannheimer Hauptbahnhof entlarvt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten.

Der 23-Jährige soll am 13. Juni eine 53-Jährige in Eppelheim vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Täter war der stark betrunkenen Frau, die nach Angaben der Beamten nicht mehr in der Lage gewesen war, sich alleine fortzubewegen, in den frühen Morgenstunden im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofs oder möglicherweise auch bereits zuvor in einem nach Mannheim fahrenden Zug begegnet.

Der Beschuldigte soll sein Opfer anschließend in eine S-Bahn in Richtung Eppelheim begleitet haben, wo beide ausstiegen. Nachdem die Beiden die S-Bahn gegen 4.35 Uhr verlassen hatten, sollen sie sich auf dem Asternweg entlang dem Gleisbereich unter der A5 hindurch ins angrenzende Feldgebiet begeben haben. Dort soll es dann zur Vergewaltigung gekommen sein.

Das Opfer konnte einige Zeit später durch Hilferufe einen Passanten auf sich aufmerksam machen, der die Polizei und Rettungskräfte verständigte. Der Mann war zuvor geflüchtet.

Der 23-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, nachdem er am Sonntag im Rahmen einer Kontrolle festgenommen worden war.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 der Kriminalpolizei in Heidelberg..