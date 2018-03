Eppelheim/Rhein-Neckar. (nip) "Endelea" ist Swahili und bedeutet so viel wie "vorwärts" oder auch "Fortschritt". Eine Dynamik in eine bestimmte Richtung jedenfalls, die nun auch der neu gegründete Verein "Endelea" einschlagen wird. Ziel ist dabei, den musikalischen Austausch zwischen Kenia und Deutschland zu befördern. "Wir wollen im Großraum Nairobi einen offenen Treff als Plattform für neue Projekte installieren", erklärt Liselotte Pflomm im Gespräch mit der RNZ. Die 22-jährige Studentin wohnt in Eppelheim, stammt aber aus Pforzheim. Ihr Bruder Georg lebt in Mannheim und verbrachte ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Nähe von Nairobi, gemeinsam mit Vorstandsmitglied Vincent Deppe.

John Ngugi, der Gastbruder in Kenia, sei "in verschiedenen Bereichen sehr engagiert, auch landwirtschaftlich", schildert Liselotte Pflomm. Ihm gehe es darum, die Lebenssituation der Menschen vor Ort zu verbessern. Durch Paul Wetzler, einen Klassenkameraden Georgs, der selbst auch Musiker ist, kamen neue Impulse und die Idee des musikalischen Austauschs gewann an Schwung. Geplant ist nun, vor Ort Räume für musikalisch begeisterte Jugendliche zu schaffen, wo sie unter Anleitung von Experten und zusammen mit anderen jungen Leuten an eigenen Musikprojekten arbeiten können. "Es gibt Viele, die in diesem Bereich tätig sind, aber es fehlt an Ausrüstung. Die wollen wir bereitstellen: Mischpulte und Instrumente querbeet", sagt Liselotte Pflomm. Den jungen Menschen im Projekt sollen Eigeninitiative, Unternehmergeist und Teamwork vermittelt werden: "Fähigkeiten, die für sie und ihr Umfeld für eine gesellschaftlich nachhaltige Zukunft wichtig sind", notiert der noch junge Verein in einer Pressemitteilung.

Langfristig soll auch ein musikalisches Austauschprogramm zwischen Deutschland und Kenia etabliert und unter der Trägerschaft des Freiwilligendienstes "weltwärts" eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr geschaffen werden. Nach der Vereinsgründung in Pforzheim, der Heimatstadt der Geschwister Pflomm, wird es jetzt Schritt für Schritt vorangehen. Eine Homepage ist entstanden, um breitere Aufmerksamkeit zu erzielen, und es werden Spenden gesammelt. "Ab 2000, 3000 Euro können wir in Nairobi mit Unterstützung von John Ngugi ein Afro-House-Konzert organisieren und somit eine Auftrittsmöglichkeit für dortige Künstler und Gruppen bieten", meint Lehramtsstudentin Liselotte Pflomm weiter. Sie selbst war bereits in Nairobi und schildert es als großes, lebendiges Zentrum von Ostafrika.

Sicher sei das Projekt getragen vom Idealismus der jungen Vereinsgründer: "Aber es ist auch spannend, zu lernen, wie man einen Verein aufbaut und welche Schritte man plant. Man muss sich durchbeißen und manche bürokratischen Hürden überwinden und nach Fördermöglichkeiten suchen. Wir lernen hier selbst was fürs Leben", sagt die junge Frau weiter.

Info: Um all seine Ziele zu erreichen, ist "Endelea" auf Unterstützung angewiesen. Informationen hierzu finden sich auf endelea.org oder man schreibt eine E-Mail an info@endelea.de.