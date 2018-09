Von Werner Popanda

Eppelheim/Heidelberg. "Meine Kinder, wo sind meine Kinder, warum sucht ihr sie nicht?", ruft, nein schreit ein Mann mehrmals quer über die Anlage des Bogensportclubs (BSC) am Eppelheimer Wäldchen. Der Vater, der Angst um seinen Nachwuchs hat, könnte kaum verzweifelter wirken. Aber dann übertreibt er. "Ich habe 14 Kinder!", lässt er nun alle wissen, die mit ihm am Rande des Geländes stehen.

Auch dieser theatralische Auftritt gehört zur Großübung "Phoenix" der Feuerwehren aus Eppelheim, Brühl, Plankstadt und Heidelberg-Kirchheim. Federführend ist der Kirchheimer Kommandant Michael Fanous, der die Vaterszene damit erklärt, dass der Einsatz aller beteiligten Kräfte der unter möglichst realistischen Bedingungen vonstattengehen soll. Und zu solchen zählen nun mal Angehörige von Opfern und Vermissten. Insgesamt 66 Feuerwehrleute machen mit, 19 Mitglieder der Jugendfeuerwehr stellen sich als Statisten zur Verfügung. Vor Ort ist auch die Schnelle Eingreiftruppe des DRK.

Laut dem Szenario ist am Samstagnachmittag Entsetzliches geschehen. Der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs stellt auf dem Rückflug vom Neckartal zum Segelflugplatz Herrenteich ein technisches Problem fest. Über Heidelberg-Pfaffengrund brennt plötzlich der Motor. Da der Pilot auf dem stillgelegten und abgezäunten einstigen "Airfield" der US-Army nicht landen kann, entscheidet er sich zu einer Notlandung auf einer großen Wiese im Gewann Forlenwald auf Eppelheimer Gemarkung.

Die Feuerwehr kümmerte sich um Jugend-liche nach dem Brand in einem Zeltlager.

Beim Einleiten der Notlandung fallen brennende Teile des Flugzeugs herab und entfachen mehrere Brände, darunter auch in einem Wohnhaus und einem Pferdestall des naheliegenden Hegenichhofs. Pilot und Copilot verletzen sich nur leicht, die Maschine qualmt lediglich. Wesentlich dramatischer ist die Lage auf dem Aussiedlerhof. Zwei Menschen im ersten Obergeschoss sind verletzt worden, der Fluchtweg ist versperrt. Und in den Ställen sind mehrere von Rauch und Feuer eingeschlossene Pferde in Panik geraten. Eine völlig aufgelöste Bewohnerin des Hofs ruft um Hilfe.

Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, fällt noch ein weiteres brennendes Teil auf ein Jugendcamp des BSC und setzt ein großes Zelt in Brand. Gleich mehrere Jugendliche sind zum Teil schwer verletzt, andere fliehen in heller Verzweiflung in Richtung des angrenzenden Eppelheimer Wäldchens und werden vermisst. Wie das Szenario vorschreibt, wird dem Einsatzführer erst bei seinem Eintreffen mitgeteilt, wie viele junge Leute aktuell unauffindbar sind.

Vor der Übung erhalten die Teilnehmer einige Hinweise. Dazu gehört, dass "in jenen Bereichen, in denen mit Pyrotechnik gearbeitet wird, alle Kräfte Helm mit Gesichtsschutz zu tragen haben". Daneben könne eingeatmeter Rauch gesundheitsgefährdend sein. In diesen Fällen sei umgehend die Einsatzleitung zu verständigen. Einer jener Zaungäste, die angesichts der turbulenten Ereignisse auf und rund um den Hegenichhof eifrig Fotos schießen, ist Steffen Sandhöfner. Ohne ihn hätte die Großübung gar nicht über die Bühne gehen können. Sandhöfner ist der "tatsächliche" Pilot des "notgelandeten" Ultraleichtflugzeugs, bei dem es sich um ein "Buschflugzeug" der Marke Savage handelt.

Einen Flieger also, der so konstruiert ist, dass er locker außerhalb von Flughäfen landen und starten kann, sei es nun in unwirtlichen Gegenden in Afrika, in Alaska oder sonst wo. Doch um auf einem Eppelheimer Acker zu landen und zu starten, benötigte er selbstredend eine behördliche Genehmigung.