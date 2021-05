Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Das waren noch Zeiten, als in der Hockenheimer Stadthalle Hunderte von Bürgern zusammen kamen, um sich im Rahmen einer Bürgerbeteiligung über wichtige städtische Projekte zu informieren und ihre Meinung zu sagen. Auch beim Gesamtstädtischen Entwicklungskonzept (GEK) für die nächsten Jahre sollte eine große Auftaktveranstaltung stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die aber abgesagt werden. Das beauftragte Stadtplanungsbüro Schöffler entwickelte daraufhin eine Alternative.

Diese sah vor, dass sich die Bürger via Internet und an sogenannten Mitmachschaufenstern an der Stadthalle informieren und per ausgefülltem Formular beteiligen konnten. Jetzt wurden die Ergebnisse in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Das traurige Ergebnis war, dass sich ganze 77 von insgesamt rund 21.000 Bürgern beteiligten. Selbst wenn man die Kleinkinder aus der Einwohnerzahl herausrechnet, ergibt sich daraus eine erschreckend schwache Beteiligung an einem teuren und aufwendigen Beteiligungsprozess.

Das sahen auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler und einige Gemeinderäte so. "Wir haben den Beteiligungsprozess wirklich intensiv beworben", betonte Zeitler. Selbst Adolf Härdle (Grüne), der Bürgerbeteiligung stets als unverzichtbares Instrument der Kommunalpolitik hochhält, gestand ein, dass "die Bürgerbeteiligung in Corona-Zeiten sehr schwierig war. Aber ohne Bürgerbeteiligung ist alles nichts. Doch das war zu wenig."

Trotzdem zeige das Konzept wichtige Bereiche auf, wo in Hockenheim noch etwas getan werden müsse. "Es gibt vieles auf das wir stolz sein können, aber es gibt auch noch viel zu tun", sagte Marina Nottbohm (SPD). Einiges liege aber auch gar nicht in der Zuständigkeit der Stadt. Und alle Fraktionen wiesen darauf hin, dass nicht alles, was sich die Bürger wünschen, finanziert werden könne. "Dazu fehlt uns einfach das Geld", so Nottbohm. Gaby Horn wies außerdem darauf hin, dass die Zeitlinien, bis wann welche Projekte in Angriff genommen werden sollten, nicht exakt definiert worden seien. "Mit dem Konzept liegen keine klaren Leitlinien und Ziele vor. Das ist eher ein Gemischtwarenladen, aus dem sich die Verwaltung und der Gemeinderat bedienen können. Das ist ein Mangel, der benannt werden muss", so Härdle.

Am stärksten kritisierten die Bürgerinnen und Bürger den Mangel an Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt und die Leerstände von Geschäften. Am positivsten bei der Befragung nach guten Aspekten in der Stadt schnitt das HÖP ab. Auch der Gartenschaupark und der Wasserturm mit seiner Anlage und den dortigen Veranstaltungen bekamen gute Noten. Im Bereich dessen, was sich die Hockenheimerinnen und Hockenheimer wünschen, traten sichtbare Diskrepanzen zwischen den Prioritäten der Bürgerschaft und denen der Gemeinderatsmitglieder auf, die in einer Klausur erarbeitet worden waren. Im Teilbereich "Lebendige Innenstadt/Nahversorgung" lag bei den Bürgern der Wunsch nach einer Fußgängerzone in der Karlsruher Straße vorn, der Gemeinderat hatte als bedeutendstes Projekt die Neugestaltung des Areals Kanne zwischen Karlsruher Straße und Zehntscheunenplatz definiert. Beim Themenbereich Verkehr lag erneut die Karlsruher Straße und die dortige Einrichtung einer Fußgängerzone bei den Bürgern vorn. Beim Gemeinderat dagegen stand die Neugestaltung der Hauptverkehrsachse Med-Center, Fortuna-Kreuzung und Schwetzinger Straße an erster Stelle. Einig war man sich bei der Erstellung eines Parkraumkonzepts. Ein besseres Radwegnetz, die Einrichtung von Tempo-30-Zonen und eine bessere ÖPNV-Verbindung nach Heidelberg und Walldorf war den Bürgern ebenfalls wichtig. Im Bereich Begrünung im öffentlichen Raum und der Vermeidung von Steingärten waren sich Bürger und Gemeinderat weitgehend einig.