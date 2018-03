Meist bearbeiten die Trickbetrüger ihre Opfer mehrere Stunden am Telefon, um so an ihr Geld zu kommen. Symbolfoto: Gollnow

Von Denis Schnur

Heidelberg/Sinsheim. Es sind fast immer ältere Menschen, bei denen Betrüger mit dem Enkeltrick ihr Glück versuchen - und immer wieder Erfolg haben. "Das ist leider ein Klassiker", betonte Tim Haaf, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, am Dienstag beim Pressegespräch. Die Täter rufen dabei Senioren an, verwickeln sie in lange Gespräche und geben klassischerweise vor, Enkel, Tochter, Neffe oder ein sonst irgendwie Nahestehender brauche dringend Geld.

Sobald das Opfer den entsprechenden Betrag von der Bank abgehoben hat, kommt ein Kurier vorbei, schnappt sich das Geld und man hört nie wieder etwas von ihm. Die Betrugsmasche erlebe derzeit eine Renaissance mit falschen Polizisten, die vor Einbrechern warnen und versprechen, Wertsachen in Sicherheit zu bringen, so Haaf. Zahlen könne er nicht nennen, aber "rein gefühlt" sei die Masche "momentan relativ en vogue".

Bei einer 90-jährigen Sinsheimerin versuchten es die Betrüger im März 2017 dagegen noch mit der traditionellen Methode: Am Telefon gab sich ein Täter in mehreren Gesprächen als ihr Neffe aus, der für einen Immobilienkauf ganz dringend 25.000 Euro benötigte. Sie würde sie auch schnell zurückbekommen, versicherte er. "Die Opfer werden da zum Teil über mehrere Stunden bearbeitet", erklärte Haaf.

In Sinsheim waren die Täter damit zunächst erfolgreich: Die Seniorin hob 12.000 Euro von ihrem Konto ab, eine Warnung der Bankangestellten ignorierte sie offenbar. Ihr "Neffe" schickte dann einen Geldboten zum Wohnhaus der Frau, der das Bargeld mitnahm.

Dass die Tat dennoch aufgeklärt wurde, war laut Haaf einem "glücklichen Zufall" zu verdanken: Die Geschädigte hatte direkt nach der Geldübergabe Verdacht geschöpft und ihren echten Neffen angerufen. Als sie realisiert hatte, dass sie das Opfer von Betrügern wurde, hatte sie sofort die Polizei alarmiert. Die sogleich eingeleitete Fahndung war erfolgreich: Die Beamten fanden einen Polen, auf den die Beschreibung der Seniorin zutraf - und der das Bargeld bei sich hatte. "Der hatte sogar Wechselkleidung dabei. Da sieht man, dass das Profis sind", betonte Haaf.

Das mache es Polizei und Justiz auch so schwer, gegen die Täter, die meist in Banden organisiert sind und zum Großteil offenbar aus Polen stammen, vorzugehen. Die Betrüger sind immer besser vorbereitet, nutzen Wegwerfhandys, behalten die Gegend um die Wohnhäuser der Opfer im Auge, um zu sehen, ob Zivilpolizisten vor Ort sind. "In diesem Fall konnte man zumindest den Abholer fassen", so Haaf, "bei den Hintermännern gelingt das sehr selten". Der Pole wurde vom Amtsgericht Sinsheim wegen Bandenbetrug zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Um solche Straftaten weiter zu verhindern, appellieren Polizei und Justiz aber auch an die Bürger: Diese müssten verdächtige Anrufe gleich melden, was bislang keine Selbstverständlichkeit ist: "Die Dunkelziffer ist hier wahrscheinlich sehr hoch", so Haaf, "denn vielen Beschädigten ist es peinlich, dass sie auf eine solche Masche hereingefallen sind".