Einhausen. (pol/mare) Ein sieben Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag in der Mathildenstraße von einem Hund in die Hand gebissen worden. Das teilt die Polizei mit.

Die Verletzung musste medizinisch versorgt werden, die Siebenjährige wurde in eine Kinderklinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll die Hundehalterin des Schäferhundes zuvor von dem Mädchen angesprochen worden sein, mit der Frage, ob sie das Tier streicheln dürfe. Danach soll der Schäferhund das Mädchen gebissen haben.

Trotz des Vorfalls setzte die Tierhalterin ihren Weg in unbekannte Richtung davon. Die Polizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

Zur Klärung des Geschehens bitten die Beamten die Hundehalterin, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei den Beamten in Heppenheim zu melden, Telefonnummer 06252/7060.