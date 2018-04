Eschelbronn. (tri) Eine freudige Überraschung hat Elke Windisch erlebt, als sie vor einigen Tagen morgens an ihrer Haustür an der Hauswand in einem Jugendstil-Frauenkopf ein frisch gebautes Vogelnest entdeckte. Dieser Anblick ließ das Herz der Tier- und Naturfreundin gleich höher schlagen. Eine Amsel hatte sich diesen ungewöhnlichen Platz direkt neben dem Hauseingang zur Eiablage ausgesucht und zwitscherte alsbald munter drauflos. Viel Rücksichtnahme auf die neue Nachbarschaft war seither für Elke Windisch selbstverständlich.

Während das Weibchen tagelang ohne Unterlass brütete, wurde sie vom Amselmännchen mit Regenwürmern aus dem Gartengrundstück gefüttert. Jetzt sind ganz frisch vier Junge geschlüpft und strecken ihre Schnäbelchen schon kräftig nach Nahrung aus, die Vater oder Mutter heranschaffen.

Dass sich das Pärchen ausgerechnet diesen Nistplatz erstmals ausgesucht hat und nicht Sträucher oder Bäume im idyllischen Garten nutzt, ist schon verwunderlich. Nun ist die Familie komplett, und die Vogeleltern lassen sich bei ihrer Aufzucht wohl nicht stören, bis die Jungen flügge werden.