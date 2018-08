Von Stefan Hagen und Nicoline Pilz

Walldorf/Rhein-Neckar. "Vor Freude bin ich im Dreieck gesprungen", sagt Dominik Weber gegenüber der RNZ und blickt auf die kleine Wilma. Das Fohlen steht Mitte Juni noch etwas wackelig auf den Beinen, ist ansonsten aber topfit.

Um 23.30 Uhr ist das "neue Pferd im Stall" auf die Welt gekommen. Weber ist geschafft, aber restlos glücklich. Und wieder einmal steht fest: Das Leben schreibt die schönsten Geschichten - auch im Tierreich.

Sein Pferd "Cielo May Flower" ist die Mutter dieses kleinen Wunders auf vier staksigen Beinchen. "May hat bei der Geburt alles alleine gemacht", sagt er mit hörbarem Stolz in der Stimme. May ist ein sogenanntes "Quarterhorse", ein Reining-Pferd, das mit 1,48 Meter Stockmaß recht klein und kompakt daherkommt, dafür sehr schnell spurten kann.

Weber und May wurden unter anderem rheinland-pfälzische Landesmeister in den Westernturnierklassen Reining und Pleasure, siegten bei der "Don Lesson Satteltrophy" und qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft, wo am Ende der 13. Platz heraussprang. Dann wurde May trächtig...

Elf Monate trug sie ihren Nachwuchs aus - Vater des neuen Pferdchens ist der Hengst "Gotta West Coast Gun". Den Decksprung gewannen May und Dominik Weber bei einem Turnier: "Ich wollte diesen Hengst schon immer als Vater eines Fohlens haben. Wir sind also dort eigens beim Turnier in der "Breeders Class" angetreten und haben gewonnen", sagt Dominik Weber. May und der Vater ihres Fohlens sind sich übrigens nie begegnet - der Samen des stolzen Hengstes kam aus Ungarn mit der Post.

Am Tag der Geburt sei er sehr froh gewesen, dass seine Freundin ihn seelisch und moralisch unterstützt habe. "Ich war total aufgeregt", gibt Weber zu. May sei eine herzensgute Mama, die sehr auf ihre Kleine aufpasse.

Er selbst könne immer zu Wilma gehen, May akzeptiere dies. "Nur vor anderen Pferden beschützt sie die kleine Wilma - die dürfen sie nicht mal anschauen", sagt Weber, der sich sehr auf die Zukunft mit seinen beiden Pferden freut.