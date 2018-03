Rhein-Neckar. (pol/mare) Wintereinbruch am Wochenende. Wobei gerade der letzte Teil des Wortes wörtlich zu nehmen ist. Denn zahlreiche Einbrecher und auch Trickdiebe waren auf Tour. Eine Übersicht:

Am Samstag wurde ein 47-jähriger Tourist in der Heidelberger Innenstadt Opfer eines Trickdiebstahls. Der Mann hielt sich mit seiner Begleitung am Marktplatz auf, als sich gegen 18.30 Uhr eine unbekannte Frau näherte und zunächst seiner Begleiterin und dann ihm die Hände küsste. Anschließend deutete die Unbekannte den Touristen an, Spenden für behinderte Kinder zu sammeln. Nachdem er einen geringen Betrag gespendet und eine "Spendenliste" unterschrieben hatte, ging der 47-Jährige mit seiner Begleitung weiter. Kurze Zeit später bemerkte er jedoch, dass mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel fehlten und verständigte die Polizei, die Ermittlungen einleitete. Zeugen melden sich beim Polizeirevier HD-Mitte, Telefon 06221/991700.

Am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Jahnstraße in Neulußheim eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume nach lohnenswerter Beute. Was genau den Tätern in die Hände fiel und wie hoch der Gesamtschaden ist, bedarf noch der Ermittlung. Zeugen, melden sich beim Polizeirevier in Hockenheim, Telefon 06205/28600, oder beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444.

Auf dem Nachhauseweg überfallen wurde am frühen Samstagmorgen ein 49-jähriger Mann in Mannheim. Kurz nach 2 Uhr sprach ihn ein Unbekannter an der Ecke Mittelstraße/Pestalozzistraße an und fragte zunächst nach dem Weg. Plötzlich riss der Täter den alkoholisierten 49-jährigen ohne große Gegenwehr zu Boden, schlug auf ihn ein und zog ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche. Anschließend rannte der Unbekannte über die Mittelstraße davon. Eine zufällig vorbeifahrende Streife entdeckte das Opfer und leitete erste Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter; vermutlich Südosteuropäer; er trug dunkle Kleidung. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444.

In der Nacht auf Sonntag brachen bislang Unbekannte in die Auferstehungskirche in der Straße "Abendröte" im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt ein. Dort entwendeten sie elektronisches Equipment wie mehrere Mikrofone, Headsets und ein Keyboard sowie zwei goldene und silberne Kelche. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Zeugen, setzen sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefon 0621/718490 in Verbindung.

Eingebrochen wurde bereites im Laufe des Freitags in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Waibstadt. Die Bewohner hatten gegen 11.30 Uhr das Anwesen verlassen und waren am frühen Samstag gegen 0.30 Uhr zurückgekehrt, als sie die offenstehende Eingangstür bemerkten. Der oder die Täter hatten sämtliche Räume im Erd- und ersten Obergeschoss durchsucht. Zur Spurensuche und Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik angefordert. Ein Ergebnis steht noch aus. Hinweise nehmen das Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, oder der Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444, entgegen.

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass zwei Frauen am Freitagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt festgenommen werden konnten. Der Detektiv beobachtete die beiden Frauen, wie sie zwischen 17 und 18 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im E-Quadrat mehrfach versuchten, Taschendiebstähle zu begehen. Daraufhin verständigte er die Polizei und folgte seinerseits die beiden Frauen, die zwischenzeitlich das Geschäft verlassen hatten. Die beiden 27 und 47 Jahre alten Bulgarinnen wurden kurze Zeit später im Quadrat H1 festgenommen und zum Revier gebracht. Die Ermittlungen dauern noch an.

Schon in der Nacht auf Freitag wurde versucht, in eine Arztpraxis in der Hauptstraße in Reilingen einzubrechen. Weshalb der oder die Täter von der weiteren Tatausführung abließen und flüchteten, ist nicht bekannt. In derselben Nacht wurde nur wenige Meter weiter in eine Gaststätte eingebrochen. Nach den ersten Ermittlungen fiel den ungebetenen Gästen lediglich etwas Wechselgeld in die Hände. Nach dem derzeitigen Stand, gehen die Ermittler von einem Zusammenhang beider Taten aus. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Hockenheim,Telefon 06205/28600.