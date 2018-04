Eberbach. (sha) Zugegeben: Der Name "Piepsi" ist für einen Vogel nicht sonderlich originell, aber der winzige Sperling machte diesem alle Ehre. Denn er piepste von Anfang an ausdauernd und vor allem lautstark, schreibt Susanne Noll aus Eberbach. Im Rahmen der Serie "Einfach tierisch" erzählt die RNZ-Leserin die Geschichte des kleinen Schreihalses.

Piepsi fiel als winziges Vogelküken aus seinem Nest, das die Vogeleltern für Menschen so unerreichbar gebaut hatten, dass man ihn nicht zu seinen Geschwistern zurücksetzen konnte. Außerhalb des Nestes hätte er keine Überlebenschance gehabt, denn zu diesem Zeitpunkt war Piepsi noch ein sogenannter Nestling. In diesem Stadium - nackt und blind - werden diese rund um die Uhr von ihren Eltern im Nest versorgt und vor allem gewärmt. Außerhalb des Nestes werden die hilflosen Vogelküken aber nicht mehr von den Vogeleltern gefüttert. Daher musste der Kleine in menschliche Obhut genommen werden.

Hier wurde er in ein vorgewärmtes Ersatznest gesetzt, in dem er sogleich piepste und auch sperrte. Sperren bedeutet Schnäbelchen aufreißen und nach Futter betteln. Und er bettelte oft, nämlich jede halbe Stunde und stets lautstark. Bereits eine Sekunde nach der Fütterung reckte er seinen kleinen Vogelpopo in die Höhe und wartete aufs Abwischen. Da kann man sich als Mensch leicht vorstellen, was eine Vogelmama leistet, bis ihre zahlreichen Kleinen stuben- beziehungsweise nestrein sind.

Nach der Toilette war dann Schlafen angesagt, bis pünktlich nach 30 Minuten wieder durchdringendes Piepsen ertönte, das leider auch die im Haushalt lebenden Katzen magisch anzog. Die aber mussten von ihm ferngehalten werden, denn Piepsi sollte diese auf keinen Fall als potenzielle Freunde ansehen. Es hätte schließlich fatale Folgen für ihn, würde er in Freiheit vertrauensselig auf eine Katze zuflattern.

Allmählich wurde aus dem kleinen Nestling ein sogenannter Ästling. Sein Gefieder ließ bereits den zukünftigen Sperling erkennen, und als Federbällchen hüpfte er munter in seinem Vogelkinderzimmer umher. An den darin befestigten Ästen und Zweigen testete er zunehmend sicherer seine Kletter- und Greifkünste aus. Leider nahm er jede Bewegung und jedes Geräusch in seiner Umgebung als Anlass, seine Stimme zu trainieren, also zu piepsen. Mehr als einmal rief man ihm entnervt zu, endlich den Schnabel zu halten, was er allerdings missverstand - nämlich als Aufforderung, stimmlich noch mal was draufzulegen. Dann ergriffen sogar die Katzen die Flucht.

In diesem Stadium als Ästling werden die Vogeljungen allmählich flügge, und sie verlassen nun das Nest, um die Flugfähigkeit und die selbstständige Nahrungsaufnahme zu trainieren. Sie werden aber weiterhin am Boden von den Eltern gefüttert und bewacht. Unter deren Anleitung lernen sie nun alles, was ein Wildvogel wissen muss, um zu überleben. Zwangsläufig müssen die Elterntiere ihren Nachwuchs über längere Zeiträume allein lassen, um nach Futter zu suchen. Währenddessen hüpfen die Kleinen mehr oder weniger schutzlos umher. Dabei zeigen sie ihren Eltern durch lautes Rufen an, wo sie sich gerade befinden und wohin das Futter gebracht werden muss.

Da Piepsi in einer für ihn nicht artgerechten Umgebung aufwuchs, er aber allmählich an das Leben in Freiheit gewöhnt werden musste, wurde er in eine große Voliere umgesetzt. Geplant war, ihn an dem Ort auszusetzen, an dem er als Nestling gefunden wurde. Denn auch Singvögel haben Reviere, in denen sie keine anderen dulden.

Schließlich sind Futterangebot und besonders Nistgelegenheiten knapp und die will man sich ja nicht von Eindringlingen wegschnappen lassen. Die Auswilderung fiel allerdings anders aus als vorgesehen. Piepsi entwischte nämlich blitzschnell aus seiner Voliere in den Garten, in dem bereits eine vielköpfige Spatzenfamilie mit überaus strenger Mama hauste, die wie eine Generälin ihre Brut kommandierte und auch verteidigte.

Man befürchtete Schlimmes für den vorzeitig entflogenen Schreihals. Die Idee, ihn wieder einzufangen, wurde sogleich verworfen, denn er erkor den höchsten Baumwipfel des Gartens zu seinem ersten Landeplatz aus. Man konnte ihn zwar nicht sehen, aber umso deutlicher hören.

Die anderen Vögel im Garten verstummten beeindruckt oder vielleicht auch erschrocken vor der Lautstärke seines aufgeregten Piepsens. Und dann bahnte sich das Unfassbare an: Piepsi flog zur Dachrinne direkt in die Arme beziehungsweise die Flügel der strengen Spatzenmama und bettelte sie piepsend und flügelschlagend an. Diese stutzte erst, putzte sich scheinbar verlegen kurz ihr Gefieder - was in der Biologie als "Übersprungshandlung" bezeichnet wird - und flüchtete dann vor dem fremden Spatzenkind.

Diese für Piepsi unverständliche Reaktion katapultierte seine Stimme in bisher nie erreichte Höhen. Davor kapitulierte sogar die fremde Spatzenmama, denn nach kurzer Zeit kehrte sie mit einem vollen Schnabel zurück und fütterte den kleinen fremden Sperling, als wäre es ihr eigenes Junges. Die Auswilderung war geglückt, wenn sie auch anders als geplant ausgefallen war.